El Govern afronta el debate sobre la futura financiación con tres ideas claras: que Baleares no pedirá una mayor participación en la gestión de los impuestos estatales; que tampoco está por la condonación de la deuda y que el sistema de concierto económico, o similar, no es bueno para las Isla. Estas y otras consideraciones las expuso el vicepresidente, y responsable d’Economia, Antoni Costa en respuesta a una interpelación en el Parlament.

La sesión de este martes dio para varias cuestiones pero tanto en el turno de preguntas como en la interpelación, se habló de dinero: del que hay, del que podía haber llegado a Baleares con cargo a los fondos europeos –PSIB y Govern ofrecen cifras contradictorias– y de la posición del Govern ante la ronda de conversaciones que ha abierto el presidente del Gobierno con las comunidades autónomas. Esta ronda –a la que están acudiendo los representantes del PP pese a los llamamientos de la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, a no hacerlo– tiene su origen en la propuesta similar al concierto para Catalunya.

El diputado de Més per Menorca, Josep Castells, pidió a costa que se aproveche de que «Catalunya ha puesto sobre la mesa el debate de la financiación para abrir el melón de la reforma de la financiación autonómica». Este dijo que «el melón no está abierto» y que el foro adecuado es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Además de incluir la variable de la población flotante –que es algo que han reclamado todos los gobiernos– el titular de Economia afirmó que quiere autonomía tributaria, pero que eso no quiere decir gestionar impuestos estatales, ahora en manos de la Agencia Tributaria. En cuanto a la condonación de deuda afirmó que se lograría el mismo efecto con un «interés cero» frente al actual tres por ciento y que el Govern puede refinanciar su deuda sin problemas.

Los reproches no vinieron por este asunto sino por otro: el estado de ejecución de los fondos europeos. El día anterior, el PSIB había indicado que el Govern había dejado perder 430. Diputados y diputadas de la oposición preguntaron a diferentes conselleres y tanto Iago Negueruela (PSIB) como Lluís Apesteguia (Més per Mallorca) a la presidenta balear. Antoni Costa intervino dos veces. Según se informó desde su Conselleria a este diario el Govern ha devuelto 16,5 de los que cinco derivan de decisiones del anterior Ejecutivo autonómico.

Según dijo Marga Prohens a Negueruela, Balears lleva ejecutados el 51% de los fondos. «Esoy muy orgullosa de mis consellers, usted no sería nunca conseller de mi Govern», le dijo la presidenta al socialista cuando éste atribuyó a «la ineficacia» la falta de ejecución. Fue en respuesta a Lluís Apesteguia cuando dijo que «ustedes devolvieron tres millones de euros a tres días de las elecciones». La presidenta se refería a algo a lo que ya había aludido el conseller d’Educació, Antoni Vera, que afirmó que la socialista Amanda Fernández tenía «amnesia selectiva» cuando le echaba en cara renunciar a cinco millones para FP cuando «devolvieron tres millones antes de las elecciones». Costa indicó que era preciso mejorar la gestión de fondos y darles agilidad.