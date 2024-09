El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha revelado este martes que el Pacte devolvió cuatro días antes de las elecciones autonómicas de 2023 unos 3,4 millones de euros de fondos europeos para la creación de plazas de Formación Profesional (FP). Vera ha respondido de este modo a las críticas de la oposición en relación a la renuncia de hasta cinco millones de euros destinados también para la creación de plazas de FP.

Esta devolución, han señalado fuentes de la Conselleria, se debió a no haber desarrollado reconocimientos y acreditaciones de las competencias profesionales, formación en digitalización y en sostenibilidad aplicadas a los sectores productivos y una pequeña parte a redimensionado de la oferta de FP El conseller ha recordado que no se pueden crear plazas si no hay espacio para ello y ha acusado al PSIB de sufrir «amnesia selectiva».

El responsable de Educación se ha comprometido a seguir impulsando la ampliación de plazas y a abordar la problemática estructural de la falta de infraestructuras. Vera ha respondido a la diputada del PSIB Amanda Fernández, que ha criticado que se haya renunciado a cinco millones de euros y ha alertado del intento de privatización de la educación después de que el 30 por ciento de las nuevas plazas sean concertadas.

En otro momento del debate, el conseller ha salido al paso de las críticas del también socialista Álex Pitaluga en relación a la concertación de plazas con escoletas privadas en lugar de crear nuevas. El conseller ha argumentado que se han concertado plazas para garantizar un acceso universal a la gratuidad de la etapa 0-3 porque no había suficientes plazas públicas.