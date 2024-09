Carlos Noguera Ordinas: «A la hora de publicar libros, el idioma no tiene que ser un problema»

Hace unos días, en Ultima Hora, adelantamos que han sido presentados los estatutos para hacer oficial el Círculo de Escritores de Baleares, dirigido por Carlos Noguera Ordinas, como presidente; Patricia Chichilla, como tesorera, y Gabriel Carbonell, como secretario, y que a la vez que ha sido convocada una reunión de todos los socios para el próximo 25 de septiembre, a las 19.00 horas, en el número 22 de la calle Ausias March, de Palma.

Adelantándonos a dicha reunión, hablamos con Carlos Noguera Ordinas, abordando con él los objetivos marcados, siempre y cuando los socios estén de acuerdo, a conseguir, «que seguro que lo estarán, ya que lo que pretendemos es defender y apoyar al escritor, sea novel, sea consagrado».

-Antes que nada, díganos su currículo como escritor.

-Llevó tres libros escritos; de ellos, dos son novelas históricas, El cartógrafo y Forjando un país, y un tercero, un poemario. Tres palabras, se titula, cuya escritura es compartida con Maribel Racedo. Y ahora estoy escribiendo El viejo, dos novelas dentro de una. Un escritor novel que le pregunta a otro, ya consagrado, qué ha de hacer para escribir como él, y este le propone que vaya escribiendo, y que se lo vaya dejando leer, a la vez que él le dejará leer lo que está escribiendo…

-Abordemos el asunto por el cuál le hemos llamado, y que es como persona que está al frente del Circulo de Escritores de Baleares ¿Con cuántos escritores cuenta hoy la entidad?

-Entre las tres islas, con 125. Espero que a partir de ahora, siendo ya oficial, el número se incremente. Lo digo porque hay escritores que me han hablado para entrar a formar parte del Círculo

-Así, a grosso modo, ¿qué, o cuáles, objetivos son los del Círculo?

-Entre otros, aparte de conseguir un lugar donde reunirnos periódicamente, los de ayuda y asesoramiento a nuestros socios en cuestiones que tengan que ver con la publicación de libros, contacto con editores y librerías, incluso a los noveles darles unas normas a seguir para escribir. Y por supuesto, conseguir por todos los medios posibles que el Círculo tenga un estand en las ferias de libros en el que sus socios puedan presentarlos y firmarlos.

-¿En algún momento se han dado a conocer oficialmente…?

-Bueno, hace unos meses visitamos al responsable de Cultura de Cort, a quien expusimos nuestros objetivos… Pero, hasta la fecha, no hemos tenido contestación. Pensamos que eso ha sido así por no tener arreglado todo lo referente a estatutos. Por eso, en fechas próximas, con ellos de la mano, visitaremos a los departamentos de Cultura de Cort, del Consell de Mallorca y del Govern.

-¿Dónde se venían reuniendo ahora?

-En bares, sobre todo. No es el lugar más apropiado, pero a falta de un local que nos cedan las instituciones, mejor eso que nada…

-¿Qué le ofrezcan las instituciones, dice…?

-Sí, claro. Es otra forma de apoyar a la Cultura. Y más cuando, según nos consta, el Ajuntament y el Consell tienen locales cerrados que nos vendrían muy bien. Porque no pedimos nada del otro mundo, sino un lugar digno donde nos podamos reunir.

-¿Pagan alguna cuota los socios?

-Hasta la fecha, no, ninguna. Lo de las cuotas será uno de los temas que trataremos en la reunión del próximo 25 de septiembre. Será una cuota mínima, de unos 5 euros al mes, que invertiremos en el mantenimiento de la web, manejos de las redes sociales, en presentaciones de libros, etc.

-¿Sabe más o menos cuántos escritores puede haber en Baleares?

-Alrededor de 2.000 entre todas las islas, siendo la novela y la poesía los géneros más dominantes. Siempre he dicho que hay más escritores que lectores y creo que no ando desencaminado.

-Pues espere… Porque el otro día, le pedí a la Inteligencia Artificial que me escribiera unos versos de amor y me los escribió, además, preciosos, tanto que, con toda seguridad, le encantarían a la persona que los recibiera. También le pedí que me escribiera una historia de una abuela que hacía calceta junto a una mesa camilla y su nieto, que jugaba con una pelota a su lado, y no solo me la escribió, también preciosa, llena de sentimiento, sino que luego le sugerí que la escribiera como si el autor hubiera sido Bukowski, y me la escribió también…. Quiero decir con ello que….

-Sí, está claro. Con la Inteligencia Artificial pueden salir escritores, en verso y en prosa, a punta pala. Sobre todo escritores de versos. Basta con que le sugieras cómo los quieres, o a quién quieres dirigirlos, que en pocos segundos te los tiene escritos. Incluso te hace los versos sin rima, en lo cual, hoy, los poetas se prodigan bastante y…Pues que por eso, ya digo… Que a ver qué pasa con la IA.

-Dejando a la IA aparte, aunque no muy aparte, y regresemos al mundo de la Cultura. ¿Qué les pide a los responsables de ésta, como escritor?

-Pues les pido apoyo, porque si no apoyan ¿para qué sirve? ¿Sólo para organizar conciertos o jornadas gastronómicas…?

-Llegado a este punto le he de plantear una cuestión. ¿El idioma, la lengua…? Es decir, ¿Puede haber problemas a la hora de recibir apoyos y ayudas por parte de las instituciones si los socios del Círculo escriben en español?

-Entre los escritores del Círculo, la mayoría escriben en español; una, en inglés, uno en mallorquín, y ninguno en catalán. El único que, de momento, es defensor del mallorquín, y que por tanto escribe en mallorquín, es Gabriel Carbonell. Por eso las editoriales no le publican sus libros. Es más, no le dan siquiera el ISBN.

-Bueno, pues ya tienen ahí un tema para debatir…

-Por supuesto, pero va a ser complicado, ya que el catalán solo admite el catalán. Quiero decir que el catalán no acepta el mallorquín. Por eso, vamos a ver qué pasa. Lo que está claro, al menos en Palma, es que el castellano está apoyado por las instituciones. La prueba la hemos tenido este año, con los Premios Ciudad de Palma, a los que se han presentado más de 600 obras en castellano. Por eso, una vez que funcionemos, trataremos todos estos temas con la intención de encontrar el término medio que nos lleve a la solución del problema. El idioma, insisto, no tiene por qué ser un problema. Y la solución siempre será posible si hay un acuerdo entre todas las partes. De lo que se trata es de potenciar a los escritores, mostrarles caminos, abrirles puertas.