Vox presentó el miércoles en el Parlament balear una proposición no de ley sobre inmigración –idéntica a otras que ha llevado a otros parlamentos autonómicos, salvo la parte en que se alude al Ejecutivo a la que va dirigida– en la que insta al Govern a reclamar al Gobierno estatal la «inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales que se encuentren en nuestra región»; a rechazar la apertura de nuevos centros de acogida y «plantear el cierre de los que están en funcionamiento».

En Baleares la tutela de menores, migrantes o no, está transferida a los consells insulares, que son quienes gestionan los centros aunque el Govern coordine las políticas y sea quien se relaciona con el Gobierno estatal. Vox forma parte del gobierno del Consell de Mallorca, el secretario general de ese partido en las islas, Toni Gili, es conseller y la vicepresidencia también la lleva el partido de extrema derecha, concretamente Pedro Bestard.

Manuela Cañadas, portavoz parlamentaria de Vox, indicó que cuando la iniciativa alude a los centros que deberían cerrar, también se incluye a los del consells, «pues lo que pedimos es igual para toda España».

Respondiendo a una pregunta sobre si esa propuesta también se presentará en el pleno del Consell, indicó: «No lo sé, se hará lo que nos diga el partido», en alusión a la dirección nacional.

La proposición no de ley , que recoge el léxico habitual de este partido como llamar «ilegales» a los inmigrantes en situación no regularizada, no parece que vaya a tener el apoyo del Partido Popular tal como está redactada, según apuntó su portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras.

Presupuestos: decidirá Madrid

El primer artículo de la proposición no de ley insta al Govern a «rechazar la política de puertas abiertas a la inmigración ilegal alentada y promovida por el PP y el Partido Socialista, los cuales son coalición en Bruselas».

Sagreras, que afirmó que el Govern no tiene las competencias sobre inmigración, ironizó sobre el texto de la propuesta presentada en el Parlament balear. Dijo: «Han hecho un corta y pega».

También el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, fue preguntado sobre si creía que el PP avalaría la propuesta de Vox. Y este afirmó que le costaba mucho ponerse en su lugar pero que «dependerá si esa iniciativa se pone a votación el mismo día que el techo de gasto de los Presupuestos». Cañadas precisó que, en ningún momento, su iniciativa debía entenderse como «chantaje».

Y todavía aportó otro dato: que, igual que ocurre con la propuesta de inmigración, también será la dirección nacional del partido, la que fije su posición a la hora de aprobar los Presupuestos para 2025. Lo que no aclaró es si, como informan algunos medios de ámbito estatal, Vox tomará la misma posición en todos los gobiernos. Apuntó que, en cualquier caso, tendrá que ver con el motivo que llevó a Abascal a romper los pactos con el PP: la política de inmigración.