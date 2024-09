El diputado de Més per Mallorca en el Congreso adscrito en el grupo Sumar, Vicenç Vidal, ha advertido que su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) está condicionado a medidas de mejora en Baleares y «no es un regalo» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que «siga sentado en la Moncloa».

En rueda de prensa en la Cámara Baja, ha explicado que el archipiélago ha vivido un proceso de masificación turística en los últimos años que no se ha traducido en mejora de las condiciones de vida de la sociedad, dado que ha pasado de ser la 46 región a nivel europeo en renta per cápita a ser la 148.

Por tanto, ha demandado que las futuras cuentas públicas deben servir para «compensar» este hecho y debe incluir cambios en fiscalidad que tenga en cuenta la «insularidad», con vistas a desarrollar otros sectores económicos aparte del turismo. Vidal ha denunciado que Baleares ha padecido también un modelo «expoliador» que ha llevado a registrar una nueva realidad: la de la «clase trabajadora pobre» y ha señalado concretamente los problemas generados por el alto precio de la vivienda.

Vidal ha instado a que los nuevos Presupuestos que presente el Gobierno incluya avances como una prestación universal de 200 euros al mes por hijo, subir el IVA a los productos de lujo y bajarlo en los básicos, prohibir temporalmente la compraventa de vivienda en zonas tensionadas no destinadas a primera vivienda, perseguir los pisos turísticos ilegales y elevar la fiscalidad de esta modalidad de vivienda para que vuelva al mercado residencial.

El diputado de Més ha desgranado que las líneas generales propuestas por Sumar para las nuevas cuentas públicas son compartidas por Més, pero eso no quiere decir que no dispongan de una agenda propia para Baleares. «Eso no quiere decir que nuestro voto vaya a ser un regalo a Pedro Sánchez para que siga sentado en la Moncloa. Nuestro voto viene condicionado siempre a un cambio de la realidad social, a que nuestra gente viva mejor. Es un mensaje claro a Sánchez», ha zanjado.