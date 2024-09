El portavoz del grupo parlamentario Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha pedido este lunes que el PP asuma el coste del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía que presentó el Govern, porque considera que es una medida partidista cuyo coste no tienen por qué asumir los ciudadanos. El Tribunal Constitucional duda de que las comunidades autónomas estén legitimadas para recurrir la Ley de Amnistía y de que la norma afecte a su «ámbito de autonomía», por lo que ha encargado un informe para decidir si están capacitadas para impugnar esta ley estatal, que será clave para su admisión a trámite.

Apesteguia ha dicho al respecto que la presentación del recurso contra la ley de amnistía por parte del Govern «es hacer un uso de las instituciones y recursos públicos sabiendo que no hay ninguna posibilidad de que prospere», algo que ha tildado de «irresponsable», en la rueda de prensa semanal en el Parlament, en la que ha pedido «que el PP asuma el coste del recurso».

«Ha sido un recurso del PP, en ningún caso del Govern», ha subrayado Apesteguia, que considera que será desestimado porque «las comunidades no pueden poner recursos de inconstitucionalidad en materias que no son de su competencia», de manera que ha reclamado que «el que lo ha puesto en función de recursos partidistas, que lo pague». Més per Mallorca ha realizado una consulta sobre el coste que ha tenido el recurso, no solo en los gastos directos por la interposicion, sino también «por el tiempo de los funcionarios que se han dedicado a redactarlo». «Y pedimos que lo pague el PP», ha insistido. Apesteguia ha adelantado además que en el pleno del martes preguntará a la presidenta del Govern, Marga Prohens, cuál es el posicionamiento que defenderá en la negociación de la reforma del sistema de financiación autonómica.

El portavoz de Més considera necesario conocer «al menos unos mínimos sobre su parecer y no solo asumir la crítica partidista que hace Feijóo desde Génova». Además cree que Prohens debería haberse puesto ya en contacto con los portavoces de todos los grupos y con la sociedad civil para «comprobar con qué apoyos cuenta de cada a defender a Baleares ante Pedro Sánchez». Més per Mallorca interpelará además al Govern en relación con presión náutica que sufre Baleares. Apesteguia ha denunciado «la inmensa presión que sufren la costa y el mar, donde el Gover tiene importantes competencias», como la regulación en aguas interiores, por lo que pedirá al ejecutivo que implante limitaciones porque «no se puede mantener así y contemplar el mar como un lugar donde cualquiera puede salir a dar una vuelta en cualquier sitio y momento».

Por otro lado, Apesteguia ha anunciado que su grupo apoyará la propuesta de Més per Menorca de que se establezcan sanciones para los propietarios por las fiestas en viviendas de alquiler turístico, una medida que considera «de máxima importancia en la convivencia con la ciudadanía». Ha subrayado que el alquiler turístico es una actividad que «insiere donde viven residentes que trabajan, se tienen que levantarse pronto y donde residen menores de edad», por lo que los dueños «se han de hacer responsables del buen uso y el buen comportamiento».