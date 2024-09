Un total de 23,4 millones de pasajeros en los ocho primeros meses del año hacen de 2024 un año de máximos en materia de tráfico en el Aeropuerto de Palma. Una cifra que supone un incremento del 7,5 % con respecto al mismo periodo del año pasado y del 11,3 % en comparación a 2019.

Son Sant Joan está experimentando el año de mayor tráfico de su historia apoyado en subidas del 5 % en los dos meses capitales de la temporada alta, julio y agosto -ambos con 4,6 millones de pasajeros-, pero también gracias a un mayor flujo en los meses de temporada baja: los mayores incrementos interanuales se registraron, de hecho, en febrero (13,7 %) y marzo (13,7 %). Con todo, mayo es el mes que más ha crecido en relación a la prepandemia, casi un 21 %.

El año del récord de llegadas y gasto turísticos ha sido también el de las movilizaciones ciudadanas contra la saturación, especialmente en Baleares y Canarias, acciones que no en pocos casos han sido filtradas por los medios extranjeros a su población como estallidos de turismofobia. Por lo pronto, no se ha constatado todavía que ese mensaje esté derivando en una retracción de la demanda para viajar a Baleares, a pesar de que el sector asegura estar preocupado y que el propio Govern ha estado hablando con los mercados emisores para garantizar que las Islas no se han convertido en un territorio hostil al turismo.

Asimismo, este incremento coincide además en pleno proyecto de ampliación del aeropuerto. Frente a las voces que han estado criticando esa ampliación justo cuando la masificación se señala como uno de los grandes problemas de los baleares junto con la crisis habitacional, AENA ha defendido siempre que el objetivo del proyecto de reforma es el de adaptar la infraestructura a este aumento de la demanda y «mejorar la experiencia del pasajero».

De esta manera, Son Sant Joan se consolida como el tercer aeropuerto de España con mayor tráfico en los meses de temporada alta, únicamente por detrás de los de Madrid y Barcelona. Por otro lado, el aeropuerto de Palma está viviendo un verano expansivo en materia de flujo de pasajeros, aunque Ibiza y Menorca también están mostrando un crecimiento porcentual bastante significativo e incluso superior al de Son Sant Joan en algunos meses.