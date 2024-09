Costa Cruceros y la Fundación Banco de Alimentos de Mallorca iniciaron este jueves oficialmente su colaboración con el fin de apoyar a las personas más necesitadas en la Isla. La Autoritat Portuària de Balears (APB) también se ha adherido a la iniciativa, enmarcada en la Agenda 2030, que promueve el consumo responsable y la reducción del desperdicio de alimentos en el consumo, la producción y la distribución.

En este contexto, la comida preparada en las cocinas de los barcos de Costa Cruceros que no se llegue a servir por no haber sido pedida no es considerada un excedente, sino un recurso, y se pondrá en manos del Banco de Alimentos de Mallorca para su distribución entre organizaciones que asisten a personas necesitadas y en riesgo de exclusión.

La noche anterior a la escala de un barco, al final de la cena, se recogen todos los platos preparados que han quedado en la cocina y no se han servido. Se guardan en contenedores de aluminio precintados y etiquetados para garantizar su trazabilidad, y se almacenan en las cámaras frigoríficas. Al día siguiente, tras la llegada y desembarque del buque en el puerto, se descargan las cajas con los alimentos y, en este caso, se entregarán a los voluntarios del Banco de Alimentos.

Este esfuerzo es parte del Programa de Asistencia Alimentaria de Costa, que ha distribuido más de 200.000 comidas desde su implantación. La colaboración con socios locales se extiende a 16 destinos donde operan sus barcos. La distribución está prevista por varias entidades, entre ellas Tardor Comedor Social, SOS Mamás Comedor Social, Ebenezer Maranata y Zaqueo.