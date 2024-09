En las redes sociales ha surgido cierta polémica por la venta de la casa de Deià de la madre de Lluís Apesteguia, diputado y portavoz parlamentario de Més, a un comprador de nacionalidad sueca. Algunos internautas le echan en cara al político que su progenitora acudiera a una manifestación contra la masificación turística y la crisis habitacional tras embolsarse, supuestamente, una gran cantidad de dinero con la venta de la vivienda precisamente a un extranjero.

Este periódico se ha puesto en contacto con Lluís Apesteguia, que ha declarado que no tenía «absolutamente nada que ver» con la venta de la propiedad, ya que había sido una decisión de su madre en la que él no había participado.

También ha negado de forma categórica que se hubiera lucrado con la venta, que algunos han cifrado en más de un millón de euros. «Yo puedo garantizar, y lo puede comprobar, que no tuve nada que ver con la venta y no he obtenido ningún beneficio, ni económico, ni patrimonial, ni de ningún tipo», dijo. Apesteguia también ha facilitado su declaración de la Renta para corroborar que no se había beneficiado de la venta.