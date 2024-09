«Teníamos ganas de vover a la rutina, sino es todo muy caótico». Aina Vich es una de las madres que esperaba este miércoles a que las puertas de los centros escolares se abrieran de nuevo para dar la bienvenida al curso 2024/25. Más de 160.000 alumnos regresan a las aulas en una de las últimas comunidades españolas en empezar el colegio.

Este 11 de septiembre han vuelto a sonar los despertadores y como decía el anuncio ha llegado la hora de «volver a estrenar zapatos y libros y volver a encontrar los viejos amigos». Aunque no todos con la misma actitud. Alexia Carranza llegaba a Arcàngel Sant Rafel con cara de sueño. Empieza sexto de Primaria y «tenía ganas de ver a mis amigos», pero de estudiar más bien «poco». A las puertas de este centro concertado de Palma, Joana Prieto ha acompañado a su hijo Pau y «por un lado había ganas de volver a lo de siempre pero también nos ha dado pereza porque vuelves del pueblo, del campo… Es otro ritmo».

La directora de Primaria del centro, Cristina Pons, explica que encaran este curso con la plantilla de profesores totalmente cubierta para dar cobertura a los casi 400 alumnos del centro. Por otra parte, en Sant Rafel han aprovechado el verano para hacer «un lavado de cara» de las instalaciones. Pintura, taquillas nuevas o la creación de un aula intermodal donde instalar una radio, son algunas de las novedades para este curso.

Entrada al IES Josep Maria Llompart.

Si la enseñanza concertada cuenta con 4.579 profesores, en la pública un total de 14.005 han dado este miércoles la bienvenida a los alumnos, muchos de ellos ya en un instituto de Secundaria. Es el caso de Luciana Ramos que este año empieza primero y ha esperado a que le asignaran aula en el IES Josep Maria Llompart. «Lo único que sé es que puede ir bien o mal y he venido super nerviosa porque no sé qué experiencia me va a tocar». Hoy es el día en que empiezan a resolverse este tipo de enigmas después de un verano que «se me ha hecho largo».

Jaume Salvà, director de este centro, revela que la única diferencia respecto a cursos anteriores es la llegada del anunciado psicólogo a todos los institutos de Secundaria. «Nosotros compartiremos uno con el Madina Mayurqa», explica. El Josep Maria Llompart daba la bienvenida a sus más de 1.400 alumnos. «Es de lo que más asusta a los que vienen nuevos porque la mayoría lo hacen desde centros más pequeños».

Por este motivo se han organizado las entradas de forma escalonada y han dado la bienvenida por cursos, en el patio o el auditorio. «En realidad es todo muy sencillo, así que después del patio nos ponemos a trabajar», concluye.