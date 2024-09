El Partido Popular dijo este martes estar dispuesto a considerar dos propuestas que tienen que ver con las quejas por la masificación turística. De un lado, instar al Gobierno de España a «impulsar de manera urgente todos los cambios normativos para reducir el número de vuelos y pasajeros de los aeropuertos de Balears, particularmente entre abril y septiembre». De otro, renunciar a «cualquier proyecto de ampliación del aeropuerto».

Pero con una salvedad, que esas cuestiones se lleven a la mesa por el pacto por la sostenibilidad o mesa turística y que se analicen como «una posibilidad» Así lo indicó la diputada Salomé Cabrera en un debate sobre política turística. La diputada indicó que con esa condición -que esas cuestiones pasaran por ese foro de sostenibilidad- podría dar apoyo a dos puntos de una moción que presentó Més per Menorca y que defendió su portavoz, Josep Castells. Lo que este proponía era que el Govern asumiera esos compromisos y los planteara al Gobierno de España y a AENA. Castells le dijo que no, que no aceptaba el trato. Y el PP votó en contra, además de Vox. No se aprobó ninguno de los puntos contenidos en la moción, tampoco uno para incrementar el impuesto turístico e ecotasa.

Para el portavoz de Més per Menorca, está claro que el PP practica un «doble juego» en debate sobre el turismo y las propuestas sobre la masificación. «Lo que pretende es hurtar al Parlament los debates importantes», dijo. Y añadió «si el Govern quiere sacar algo adelante lo aprueba por ley o por decreto. Si no está de acuerdo dice que lo llevara a la mesa de sostenibilidad. No aceptamos esa coartada».

Medidas contra la «congestión»

Hubo abundantes referencias a lo largo del pleno, tanto durante el debate de la moción como en el turno de preguntas, al debate sobre turismo y a las medidas concretas que se aprobarán cuando se tenga el diagnóstico sobre la situación. Según la presidenta Marga Prohens, se tomarán medidas «mucho antes» de que se consensúe el acuerdo final.

En respuesta a Lluís Apesteguia (Més per Mallorca) precisó que no esperará a la conclusión del proceso participativo para acordar con los agentes políticos y sociales que forman parte del foro «decisiones políticas». Y añadió: «Está claro que existe un malestar generalizado por los episodios puntuales de congestión». Jaume Bauzá, que es el conseller de Turismo, afirmó al responder a una pregunta de la socialista Pilar Costa que buena parte de las protestas de este verano eran «de rechazo a sus políticas», en relación al anterior Goverm. Y dijo estar cerca del ministro Hereu, cuando dice que los buenos datos turísticos son «una inyección de prosperidad»