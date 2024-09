El próximo 15 de septiembre, a partir de las 18.00 horas, se celebrará en el Parc de la Meditarrànea (Marratxí), dos carreras organizadas por AFASIB (Asociación de Familiares y Amigos Supervivientes por Suicidio de Baleares).

La primera de las carreras, con un recorrido de 5 kilómetros será competitiva. La asegunda, más que carrera, será una marcha de 4227 metros.

¿Por qué 4.227 metros?, preguntamos a Xisca Morell, presidenta de AFASIB.

Porque 4.227 son los fallecidos por suicidios en España según la estadística elaborada al respecto por el Instituto Nacional de Estadística. Por eso vamos caminar un metro por cada vida que se llevó el suicidio.

Antes de continuar, ... ¿qué es AFASIB?

Es una Asociación con 30 miembros en activo, más otras 30 familias, que sin ser socios o miembros activos, quieren participar en nuestras actividades relacionadas con el apoyo para el duelo de los familiares fallecidos por suicidio.

¿Llevan a cabo actividades en torno a la prevención del suicidio?

Por supuesto. Actividades de dos tipos. Por una parte, creamos grupos de apoyo mutuo para el duelo por el suicidio. Por otra, organizamos charlas para la prevención del suicido, que hacemos vía on line y que han tenido una muy buena acogida.

¿En qué sentido?

La primera giró en torno al duelo por suicidio por niños, en la que participaron, sobre todo, docentes, educadores. La segunda fue referente a cómo actuar en una crisis, siendo la mayoría de los interesados profesionales del sector social, y la tercera sobre cómo acompañar a la familia en un intento de suicido de uno de sus miembros.

Hace unos años, hablando con usted, nos dijo que según la estadística del INE, en el año 2022 -como también hemos apuntado al principio-, el número de suicidas en España fue de 4.227 personas, o lo que es lo mismo, 11 personas fallecidas por suicidio al día. Y en cuanto a Baleares, la cifra anual ascendió a más de 100. Mucho, ¿no?

Sí, mucho, ya que estas cifras ponen de manifiesto que el suicido a lo largo del año es líder en fallecimientos por muerte no natural, muy por encima de los fallecidos por accidente.

¿Y, pese a eso, sigue no habiendo un Plan Nacional de prevención del suicidio?

No lo hay, no.

¿Y eso, por qué…?

La verdad que no lo entiende nadie.

¿Y no será que no lo hay porque ese plan no genera ninguna ganancia económica para el Estado, como lo genera el plan de campañas de tráfico, con multas, el póntelo, pónselo, con venta de preservativos, las campañas antitabaco y antialcohol?

No sé lo que hay detrás de ello, excepto que no hay voluntad política para ello. Creo que no hay respuestas sencillas cuando hablamos de suicidio.

¿Y en Baleares, hay plan de prevención de suicidio?

Sí, a partir de 2023. Lo coordina la Conselleria de Salut desde la Coordinación Autonómica de Prevención del Suicidio, liderada por la psicóloga Nicole Haber. Y se ha elaborado con la participación activa de los agentes sociales, educativos, sanitarios y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado destacados en las islas. El plan consiste en detallar todas las actividades e iniciativas preventivas que hay en Baleares para asegurar su continuidad. Se hace especial mención a la importancia de la formación de los profesionales de todos los sectores, y en la coordinación a fin de asegurar una atención global. En algunos casos es una declaración de intenciones, porque es muy reciente.

Según nos contó usted la última vez que hablamos, en Irlanda, en punto donde fallecían personas por suicidio muy a menudo, se habían colocado dos teléfonos a modo de última llamada, a disposición de los presuntos suicidas que en cierto modo dio buenos resultados. En España no hay teléfonos de última llamada, pero sí teléfonos que atienden a los presuntos suicidas…

Sí, claro. Está el Teléfono de la Esperanza, 971461112, y el 024, de atención a la conducta suicida a nivel nacional. Luego están los números que se pueden utilizar en caso de situaciones críticas y emergencias, el 112 y 061. En ambos hay profesionales de la psicología al otro lado del teléfono con mucha experiencia en atención telefónica en crisis.

Díganos, ¿se saben las causas por las que las personas optan por el suicido para poner fin a sus vidas?

El suicidio es multicausal y muy complejo. Es decir, tiene que ver con muchos factores, entre otros, el nivel de sufrimiento que tenga la persona, o la desesperanza que pueda sentir esa persona, que le llega por diversas causas… De verdad que no hay una causa en concreto.

¿Qué señales pueden ponernos en alerta?

Por ejemplo, que la persona comunique que quiere quitarse la vida, o no despertar por la mañana, y que tú no le hagas caso pensando que lo dice por decir. O que lo insinúe, o que aparezcan en él lo que se denominan conductas de cierre, como, por ejemplo, ponerse a arreglar papeles y documentos que tienen que ver con su familia, o regalar objetos para él de gran valor, sea material, sea sentimental, o contactar con gente que hace tiempo no ve, o cambiar de comportamiento, pasando de la tristeza habitual a la alegría, o viceversa…

Y en el caso que percibas algunas de esos comportamientos, ¿qué se debe hacer?

Hablarle, escucharle, estar ahí, … Y llegado el caso, facilitarle los teléfonos que le puedan ayudar o contactar con personas de su red que pueden ayudar, profesionales, ...

Y los niños y adolescentes, ¿ha habido un aumento de suicidios entre ellos?

-No le puedo facilitar cifras concretas, pero… Sí, ha habido un aumento. ¿Causas…? ¿Por qué un menor quiere suicidarse…? Posiblemente por el sufrimiento que pueda padecer, o la desesperanza que pueda sentir, que en niños y adolescentes, como suelen ser más impulsivos, el peligro es también mayor.

Entonces, ¿cómo reaccionas?

O bien tú, si tienes vínculo con él, o si no, personas que lo tengan, que les hable… Y si van a la escuela, buscar la ayuda de los maestros para que también les hablen y activen todos los recursos para acompañarle en la búsqueda de alternativas.

Volvamos a la carrera. ¿Qué hago para apuntarme a ella?

Pues inscribiéndote a través de la web www.elitechip.net

¿Se paga algo por correr en esa carrera?

8 euros, con los que se pagan los seguros y los gastos de la carrera… Y si queda algo, que no será mucho, se lo queda AFASIB.