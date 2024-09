Las fuertes lluvias están desbaratando los planes de muchas familias, tanto salidas como retornos se están viendo afectados en la isla de Mallorca. Desde Aena han confirmado que los retrasos serán aproximadamente de una hora, y todas las salidas y llegadas se están viendo afectadas. Como es el caso del vuelo Valladolid-Palma, en el que la aeronave tendría que haber salido alrededor de las 16 horas del aeropuerto vallisoletano. Sin embargo, por la congestión del aeropuerto de Son Sant Joan, Ryanair no podrá operar con fluidez.

El retraso, en principio de una hora, ha sido comunicado a los usuarios de vuelo, pero aun así han abierto las puertas de embarque. No ha sido hasta el momento en el que el avión se encontraba lleno, cuando les han comunicado que la nave no despegaría de inmediato. Para más molestia de los pasajeros, la aerolínea les ha dejado 'encerrados' en el interior de la aeronave hasta que puedan despegar. Por el momento, se estima que estarán dos horas en sus asientos esperando en la pista del aeropuerto de Valladolid hasta que puedan despegar rumbo a Palma.

En total, el vuelo habrá sido retrasado tres horas, dos de las cuales los pasajeros las han tenido que pasar sentados en el asiento del avión. Los pasajeros no entienden por qué no les han dejado esperar en la terminal. Pero ellos no serán los únicos afectados en la jornada de este martes 3 de agosto. Desde el gestor de navegación aérea en España, Enaire, han instado a los viajeros a consultar el estado de sus vuelos, ya que en Baleares se están produciendo retrasos generalizados a consecuencia de la meteorología adversa.