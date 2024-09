«Esta abstención es un toque de atención a Le Senne, tiene que tomar nota y esperamos que tras este episodio haya reflexionado y no vuelva a actuar de esta manera porque ya le avisamos en su día de que el Parlament no es su cortijo y, por tanto, esperamos que recupere su papel institucional de su primer discurso como presidente». Así se ha pronunciado este martes el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras. Los populares han permitido la continuidad del diputado de Vox como segunda autoridad de Baleares, ya que no han votado a favor de la propuesta de la izquierda de remoción del cargo del president del Parlament. Cabe recordar que el pasado mes de junio el presidente de la Cámara rompió una imagen de Aurora Picornell que la socialista Mercedes Garrido exponía en la Cámara autonómica, durante la toma en consideración de la Ley de Memoria de Democrática de Baleares. Tanto Garrido como Pilar Costa fueron expulsadas.

Sagreras ha justificado que «el Partido Popular vota abstención con el objetivo de poner sentido común, tranquilidad y ayudar a rebajar la tensión en el Parlament» y ha añadido que, tras los dos meses de inactividad, «confiamos que todos los grupos vengan con actitudes renovadas y dispuestos a trabajar para los ciudadanos de las Islas». El pacto PP-Vox está roto El portavoz parlamentario del PP también ha indicado que «una vez que Vox ha roto el acuerdo de

gobernabilidad, el Govern de Marga Prohens tiene únicamente como hoja de ruta el programa de gobierno del PP y los 20 puntos firmados con el diputado por Formentera». Por ello, «tendemos la mano a todos los grupos parlamentarios para llegar a acuerdos, para sacar adelante conjuntamente iniciativas para mejorar la vida de los ciudadanos de Baleares». «Como hemos hecho hasta ahora, iremos iniciativa a iniciativa y negociando», ha indicado. A su modo de ver, tras la ruptura del pacto, Le Senne debería dejar la presidencia del Parlament. «Deberían explicar por qué han renunciado a las políticas del cambio y no al cargo», ha pronunciado. En este punto, ha explicado que «el pacto está roto y el PP no tiene ningún compromiso de apoyar a Le Senne en la presidencia del Parlament». ¿Por qué no ha votado el PP a favor de la remoción? El popular ha justificado que no han votado a favor de la remoción porque se trata de una iniciativa del PSIB y «sus satélites» y ha acusado a los socialistas de no haber dimitido por la «trama de las mascarillas, con más de 4 millones de euros». También ha recriminado a la izquierda que los quieran comprar con sillas y no con iniciativas. «Nos toman por tontos», ha espetado, ya que el PP tiene más votos. «Creo que esta propuesta cae por ella misma. Está claro que los socialistas son más falsos que un duro sevillano», ha expresado y ha puesto varios ejemplos. Sagreras también ha sido muy crítico con el PSIB-PSOE, al que ha acusado de «usar esta polémica con un interés puramente partidista, para hacer ruido y generar inestabilidad». Aunque ha reconocido que, «si bien es cierto que Le Senne tuvo actitudes que jamás deberían de haberse producido como presidente del Parlament, el señor Negueruela ni su grupo están para dar lecciones de cuál debe ser el

comportamiento en esta Cámara».