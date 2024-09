Caos en el proceso de adjudicación de plazas a interinos docentes en Baleares

Un problema técnico en el sistema informático de la Conselleria d’Educació ha provocado que este lunes 2.939 docentes interinos permanezcan en vilo hasta el último momento del día para saber a qué centro deben presentarse este martes. Pasadas las 20 horas todavía no se han adjudicado las asignaciones de plazas, un hecho insólito, según han criticado los sindicatos educativos, que han cargado contra la «falta de previsión y personal» que ha obligado a que «una parte importante de los técnicos de la Conselleria tengan que quedarse hasta tarde trabajando», ha señalado el STEI. «Todo esto provoca una absoluta falta de incertidumbre en los centros, que siguen sin poder planificar el curso como toca», ha dicho su portavoz, Lluís Segura.

Desde Eduación explicaron que hasta las 20 horas no acababa el proceso para comunicar a los cerca de 10.000 interinos que no se apuntaron a la adjudicación de plazas el pasado viernes, motivo por el cual se alargó el proceso siguiente para informar a los que sí lo hicieron. La tardanza se debió a un problema en el sistema informático, algo que ya había ocurrido en otras ocasiones y que desde la Conselleria aseguran que mejorarán próximamente para que sea capaz de asumir el gran volumen de trámites que debe soportar cada vez que hay un procedimiento como este. Además, aclararon que los interinos a los cuales les toque una plaza que no esté en la isla donde viven tienen 48 horas para incorporarse a su puesto de trabajo.

El STEI reclamó al Govern que a todos los interinos que lo necesiten puedan atrasar un día su incorporación al centro asignado sin ningún tipo de perjuicio, algo que también exigió ANPE. «Instamos a la dirección general de Personal Docente a ampliar al personal de gestión por la cantidad de trabajo y volumen que supone la gestión de 15000 maestros y profesores, en la ejecución de las adjudicaciones, movilidad y medidas sociolaborales», han pedido desde el sindicato.

Por su parte, desde el sindicato SIAU han afirmado que proporcionarán asistencia legal gratuita a los docentes interinos que no se incorporen este martes al centro, ya que consideran que no se ha respetado la conciliación familiar ni se ha comunicado con tiempo suficiente para que los afectados se organicen adecuadamente. Una situación similar se vivió el pasado viernes porque el trámite de la web estaba previsto que empezara a las 10 de la mañana y no se pudo iniciar hasta las 17.30 horas, para poco después caer. El retraso generó nervios entre los afectados, sobre todo los que marcaron disponibilidad para ocupar plazas en centros en islas diferentes a su residencia.