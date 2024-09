Emergèncias 112 ha dado una serie de recomendaciones ante las fuertes lluvias que se esperan en Mallorca para estos días. La delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares ha activado varias alertas para esta semana por chubascos y tormentas muy fuertes. El portavoz adjunto del citado organismo, Miquel Gili, ha explicado que esto se debe a que primero llegarán varios frentes fríos y entre el miércoles y jueves se espera que lo haga una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA).

Ante esta situación, Emergències 112 ha activado el índice de gravedad 1 y pide mucha precaución a los ciudadanos, ya que se espera que llueva con mucha intensidad y cortos periodos de tiempo. En concreto, el citado organismo insta a la población que esté en su casa a tomar medidas para impedir la entrada de agua, asegurando puertas y ventanas. «No dejes fuera objetos o muebles que el agua pueda arrastrar».

También recomienda evitar practicar cualquier tipo de deporte náutico. «No os acerquéis a paseos marítimos, espigones o acantilados», recomiendan desde el 112. Además, pide a las personas que vayan conduciendo que disminuyan la velocidad y mantengan la distancia de seguridad.

Otro de los consejos más importantes, ante la situación de lluvias previstas para estos días, es alejarse de torrentes y no permanecer encima de los puentes «porque pueden hundirse». También es clave no refugiarse debajo de los árboles, especialmente si están aislados; así como evitar aquellos lugares en los que pueda haber riesgo de desprendimientos de ramas, muros, paredes, vallas, etc.

Por su parte, Emergències 112 ha precisado que en los edificios protegen del riesgo de las descargas. Es muy importante seguir todas estas recomendaciones con la finalidad de poder garantizar la seguridad ante los fenómenos meteorológicos adversos que se esperan para estos días.