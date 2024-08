32 trabajadores de la empresa Color 85 llevan 3 meses sin cobrar «y algunos llevan hasta 4», dijo Juan Carlos Zapatero, el representante de los trabajadores. La empresa les debe unos 5.000 a cada trabajador lo que suma un total de 160.000 euros. Por ello, la compañía comunicó que firmaría el pasado 19 de junio un preconcurso y es el último aviso que les dio a los trabajadores. La entidad, a pesar de las múltiples noticias que se han interpuesto contra ellos, no han comunicado ninguna novedad a los contratados.

Las condiciones en las que están ahora mismo son complicadas. «Nos tienen aquí a altas temperaturas», dijo Manuel Ponce, otro trabajador de la empresa que está desesperado. «Estamos en el garaje con productos químicos que no es nada seguro», añadió Zapatero.

«Casi todas las obras están cerradas. Las contratas se han echado para atrás viendo la situación», dijo Ponce sobre la situación que están viviendo. Zapatero añadió que «los únicos que están trabajando son los del Hospital de Manacor».

Actualmente, ellos están sin trabajar pero les hacen asistir cada día al garaje. «Nos obligan a venir cada día y estamos sentados en sillas de playa», afirma el representante de los contratados. «Si nos vamos, no podremos cobrar lo que nos deben. La ley ampara a los trabajadores de la obra y si nos vamos, dejamos de serlo», añade.

Durante la pandemia no tuvieron problemas. De hecho, la empresa seguía contratando gente para cubrir las obras. Pero algunos movimiento que hacían dejaban a los obreros con la mosca detrás de la oreja: «Había mucha carga de trabajo. Se hacían reformas de 75 personas y eramos 25», comenta Zapatero. De momento, el próximo martes está prevista la firma del dueño para el preconcurso. Pero los trabajadores ya no saben que hacer, están desesperados y no ven solución al problema.