El nuevo curso escolar está a la vuelta de la esquina y los profesores regresan el próximo lunes a las aulas para ir ultimándolo. Sin embargo la incertidumbre envuelve a aquellos que a principios de septiembre deben preparar las materias de segundo de Bachiller, pues a día de hoy sigue sin conocerse el tan anunciado nuevo modelo de la prueba de bachillerato para el acceso a la Universidad (PBAU), antes conocida como Selectividad.

Desde la Conselleria d’Educació recuerdan que el Gobierno estatal publicó el Real Decreto por el que se regulan los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado el pasado 12 de junio y advierten de que los plazos de la administración son extensos. Pese a todo, y aunque el mes de agosto se considera inhábil, desde el Govern aseguran que la comisión organizadora de la PBAU ya trabaja para dar las instrucciones. De hecho, una vez empiece septiembre se convocará a los coordinadores a una reunión para el mismo día 11, a las 17 horas, jornada en que empiezan oficialmente las clases, donde se darán las primeras informaciones.

El secretario de enseñanza pública del STEI, sindicato mayoritario del profesorado en Baleares, Lluís Segura, solicita una adaptación del modelo a la comunidad y pone voz al malestar generalizado entre el sector. «Ya no nos gustó que a mitad del curso pasado se hicieran modificaciones en este sentido con una Lomloe mal implantada», asegura. «Es preocupante no saber todavía qué se hará porque en septiembre ya hay que hacer programaciones y poner sobre la mesa cómo se van a articular las clases y a programas las actividades, que pueden enfocarse de forma diferente», añade. Segura recuerda que los docentes tienen capacidad de adecuar las clases a cada aula y a cada niño «pero si eso ya es difícil, no hay que cambiar los objetivos a mitad de curso, hay que tenerlo claro».

Según el líder del STEI «llevamos cuatro años, desde la pandemia, sacando las castañas del fuego a la administración con mil técnicas improvisadas de las que salimos airosamente, pero no queremos seguir con esta situación agotadora, que repercute en los alumnos».

Desde el sindicato ANPE piden que las pruebas se clarifiquen «cuanto antes», ya que el «parece ser que no se llegará a tiempo al inicio de curso de día 11». Para ser justos recuerdan que el retraso del Ministerio al publicar la normativa dejó poco margen a las comunidades.

El presidente del sindicato, Víctor Villatoro, desea que el cambio a este nuevo modelo de Selectividad sea «tranquilo y progresivo, con el fin de que no genere un impacto negativo en los alumnos». Por este motivo, «pedimos al Govern Balear y al Estatal que se coordinen con más fluidez en futuras convocatorias».