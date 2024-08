El imperio económico de Rafa Nadal

Rafael Nadal es sinónimo de ganar, tanto en una pista de tenis como en lo económico. A sus 37 años, y a las puertas de un retiro que no termina de concretarse, el tenista sigue incrementando su imperio empresarial con lucrativos negocios. Según la revista Forbes, desde que debutó como profesional en 2001, ha ganado más de 125 millones de dólares (107,6 millones de euros). Pero sus logros en la pista no son los únicos que abulta su apretada cuenta corriente. El manacorí ha sabido diversificar sus inversiones para tener una potente cartera de negocios en todos lo ámbitos posibles.

Sus triunfos en competición, Rafa Nadal cuenta con lucrativos contratos con firmas como Nike, Babolat, Richard Mille y Amstel que le reportan unos 12 millones de euros anuales. A esto hay que sumarle su acuerdo con la marca coreana KIA, que apostó por él en 2004 y a la que el tenista se ha mantenido fiel a lo largo de los años. Seguirá siendo embajador de la firma hasta que el acuerdo expire en 2025.

Sin olvidar que entre 2015 y 2017 firmó un acuerdo millonario con el Ministerio de Agricultura, Mutua Madrileña, Banco Sabadell y el más importante de todos, de Telefónica, al que sigue unido, y que está desarrollando el metaverso de la Rafa Nadal Academy by Movistar, un espacio virtual en 3D donde los usuarios que lo deseen podrán conocer uno de los centros deportivos de referencia a escala mundial sin la necesidad de tener que trasladarse físicamente.

En el ámbito del turismo, optó por invertir, principalmente en el Caribe mexicano. Fue promotor en la isla de Cozumel de dos complejos hoteleros, Secrets Aura y Sunscape Sabor, que sumaban entre los dos cerca de 500 habitaciones. Además, en diciembre de 2022 nació Zel, la nueva marca hotelera nacida en colaboración entre el tenista y Meliá, este año crecerá con cuatro nuevos hoteles: dos en la zona del Caribe (Zel Sayulita y el Zel Punta Cana) y otros dos en España: el Zel Madrid en la zona de Gran Vía y el Zel Tossa de Mar en la Costa Brava.

Pero el tenista también cuenta con la Rafa Nadal Academy, que se ha convertido en uno de sus grandes orgullos. En 2016 inauguró en Manacor esta escuela de alto rendimiento que está considerada uno de los centros deportivos de referencia a nivel mundial. Cuenta con 19 pistas rápidas, además de siete de tierra batida, siete pistas de pádel, una piscina interior de 25 metros y una exterior, entre otras.

Aunque ya dio pequeños pasos en el mundo de la cosmética y la belleza, cuando se convirtió en la imagen de los perfumes TH Bold de Tommy Hilfiger y de Lanvin Sport, hace dos años se lanzó junto a su esposa, Mery Perelló, a crear tres fragancias dentro de una colección llamada ‘In All Intimacy', que se venden de manera exclusiva en las tiendas de lujo de Henry Jacques. Y si no es suficiente el número de negocios en los que está inmerso la marca Rafa Nadal, también ha hecho sus pinitos en el mundo de los NFT (tokens non fungibles), mediante 'Autograph', la plataforma del legendario jugador de la NFL, Tom Brady, de la que forman parte otras estrellas deportivas como Serena Williams, Usain Bolt, Tiger Woods y Naomi Osaka.

Ahora, su último negocio conocido le une al empresario ibicenco Abel Matutes para construir varias promociones de apartamentos de lujo tipo branded residences en la Costa del Sol, según el diario económico 'Cinco Días'. A través de su nueva empresa conjunta Palya Invest, prevén invertir más de 200 millones de euros en construir un centenar de villas y apartamentos en la zona de Estepona y Marbella, que llevarán el nombre de alguna marca de lujo.