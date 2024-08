¿Quién puede solicitar el pago del cheque bebé?

Objetivo: fomentar la natalidad. El Govern pagará este año entre 800 y 1.400 euros por el nacimiento de un bebé y, según las previsiones del Ejecutivo de Marga Prohens algo más de 7.000 familias de las Islas lo cobrarán este año. No todos los padres tendrán derecho a la ayuda ya que se establecen un límites de ingresos de 33.000 euros al año para poder solicitar los 800, 1.000, 1.200 o 1.400 euros que cobrarán los padres en función del número de hijos.

Los datos del Govern apuntan a un coste aproximado de unos cinco millones de euros al año ya que la previsión del Ejecutivo es que esta subvención por hijo se mantenga durante toda la legislatura. La deducción que podrán cobrar los padres de inmediato es de 800 euros por nacimiento del primer hijo, 1.000 euros por el segundo, 1.200 euros por el tercero y 1.400 euros por el cuarto y siguientes.

El objetivo del Govern es doble: por un lado, posibilitará que los padres hagan uso de esta ayuda desde el momento del nacimiento del bebé y no como desgravación cuando les toque hacer la declaración de la renta. El ingreso será automático. Por otra parte, podrán disfrutar de esta ayuda todos los padres de los recién nacidos, también aquellos que no tengan que hacer la declaración de la renta porque no están obligados a ello por sus ingresos.

Esta deducción forma parte de la reforma fiscal que ha impulsado el Govern desde el inicio de la legislatura, y que se aprobó como ley en el Parlament. El programa electoral del PP incluía esta ayuda como desgravación en la declaración de la renta y esa propuesta quedó también integrada en el acuerdo programático con Vox, pero se introdujeron algunos cambios para hacer el pago más fácil.