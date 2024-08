Meliá implanta su iniciativa para evitar el desperdicio de alimentos en sus hoteles

Meliá Hotels International ha evitado el desperdicio de 30 toneladas de alimentos gracias a su alianza con la app 'Too Good To Go', evitando así la emisión de 81 toneladas de CO2e, según ha informado en un comunicado. Tras los resultados obtenidos, la colaboración se ha ido extendiendo y en la actualidad esta iniciativa está implantada en un 25% del portfolio de Meliá en España, con el objetivo de seguir sumando hoteles.

La alianza entre ambas compañías se inició en noviembre de 2019 con una fase piloto en hoteles de Barcelona, Madrid, Palma, Sevilla, Canarias y Málaga. En el marco de su estrategia de sostenibilidad, Travel for Good, la hotelera ha puesto en marcha diferentes iniciativas para impulsar una cadena de producción responsable y contribuir a la reducción del desperdicio alimentario. Estas iniciativas incluyen, entre otras, la adopción de nuevas tecnologías de control de demanda para ajustar la producción al volumen real de ocupación del hotel, la unificación de cocinas de producción, la formación a empleados y sensibilización a clientes, así como la colaboración con 'Too Good to Go'. «Estamos comprometidos con un modelo de hotelería circular y de proximidad, esencial para reducir residuos y minimizar nuestra huella medioambiental, donde la reducción del desperdicio alimentario es fundamental en nuestra industria», ha destacado el presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer.