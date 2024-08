La ola de calor más larga del verano en Mallorca ha dado paso a una potente DANA, que llega este miércoles a la Isla; se esperan chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes y toda la Isla está en alerta naranja. Así lo ha confirmado el portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Bernat Amengual.

El meteorólogo ha precisado que la Isla ha sufrido un episodio de temperaturas extremas entre el 7 y el 13 de agosto, es decir, se ha prolongado durante seis días. La máxima se registró el pasado 9 de agosto en Llucmajor, cuando se llegó a los 40º. Cabe destacar que el agua del mar está muy caliente y se ha registrado un récord histórico en la boya de sa Dragonera, donde se ha llegado a los 31,5º.

No obstante, ha señalado que la tercera ola de calor del verano no ha sido tan intensa como la segunda, si bien esta fue más corta, ya que se prolongó desde el 28 de julio al 1 de agosto. Sin embargo, este último día el termómetro marcó 42º en Binissalem. Se trata del valor térmico más elevado de 2024, hasta la fecha. Amengual ha recordado que el primer episodio de temperaturas extremas de este año tuvo lugar entre el 18 y el 20 de julio; la máxima fueron los 38,9º de sa Pobla.

El portavoz adjunto de la Aemet en las Islas ha puntualizado que en 2023 hubo tres olas de calor en Mallorca, pero ha resaltado que fueron más intensas que las del presente ejercicio. De hecho, hubo máximas de 43º, un valor al que no se ha llegado este verano. No obstante, ha advertido que aún no ha finalizado el periodo estival.

Descenso de temperaturas

Tras seis días de calor intenso, incluso por las noches, muchos residentes en Mallorca ya tienen una sensación de cansancio acumulado que comienza a ser muy desagradable. Afortunadamente, este miércoles se espera que las temperaturas bajen entre 3º y 4º, por lo que las máximas oscilarán entre los 30º y los 33º; el martes se llegó a los 37º en Binissalem y Muro; por lo que el descenso será notable. El jueves, 15 de agosto, refrescará aún más; se prevé que las máximas no superen los 25º-28º, por lo que estarán por debajo de lo habitual en esta época del año, que son 31º.