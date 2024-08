«Las inmobiliarias hemos normalizado los actos vandálicos, pero atacar la propiedad privada no va a arreglar el problema de acceso a la vivienda». Así de claro lo tiene el presidente de la Asociación de Inmobiliarias Nacionales e Internacionales de Baleares (Abini), Hans Lenz. En este punto, reconoce que los baleares tienen muchas dificultades para encontrar un hogar en el que vivir, ya que se han encarecido mucho y la oferta es muy inferior a la demanda. «El imparable aumento de precios se ha denunciado insistentemente desde el sector durante mas de diez años. Era previsible y sus efectos serían más mucho mas suaves si se hubiera reaccionado a tiempo. Es una irresponsabilidad no haber actuado antes», lamenta.

El presidente de Abini precisa que «no tiene nada que ver una residencia de uso vacacional de un futbolista con la falta de previsión que hemos tenido a la hora de generar una oferta de vivienda asequible y vivienda social mínima en las Islas. En las ultimas dos legislaturas se ha dedicado de media un 0,7 % del presupuesto del Govern balear a vivienda social».

A su modo de ver, se trata de «una cifra bochornosa, si se tiene en cuenta que todas las alertas estaban activadas. Estamos a la cola de vivienda social en Europa y no ha existido, hasta hace pocos meses, un plan para vivienda asequible para residentes. De hecho, la tipología de Vivienda a Precio Limitado (HPL), que está reservada a residentes con al menos cinco años de estancia, no ha existido hasta el Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda de octubre del 2023».

Cambio de rumbo

Lenz reconoce que «en el ultimo año se ha incrementado la inversión en planes de vivienda social y asequible», pero advierte que «los efectos de este cambio de rumbo tardarán en sentirse entre la población». Además, insta a los actuales gobernantes a «aumentar drásticamente esa inversión para los años que quedan de legislatura. En nuestra opinión, necesitamos un 5 % del presupuesto de la Comunidad Autónoma, unos 350 millones de euros anuales, para el fomento y promoción de vivienda social y asequible para residentes». También precisa que «no se entenderá si ese tipo de inmuebles se continúa gravando con casi un 30 % de impuestos y tasas en su desarrollo».

El presidente de Abini asegura que «trabajamos para solucionar una situación que no ha sido causada exclusivamente por la compra-venta a y entre no-residentes, la cual también ha generado importantes ingresos a nivel particular y publico en las Islas Baleares. Aceptamos que la demanda exterior y la capacidad económica de los que nos visitan son parte incuestionable de la ecuación, pero es rotundamente falso que su eliminación resolverá el problema de acceso a la vivienda. Trabajamos incansablemente para que las soluciones lleguen en cuanto antes». Además, reitera que «vandalizar, violentar y agredir no va a ser nunca el camino de solución. Es hora de dejar de hacer política con la vivienda y de apostar firmemente planes de vivienda con el residente en el centro de atención y con pleno respeto al marco legal».