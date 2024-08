Los retrasos de vuelos son habituales en verano y en muchas ocasiones suponen todo un lastre para los afectados que llevan todo el año esperando las ansiadas vacaciones; en otros casos, no es posible acudir al trabajo, a un evento importante, etc.

El presidente de la Asociación de Consumidores de Baleares, Alfonso Rodríguez, destaca que es muy importante que los pasajeros tengan en cuenta que tienen una serie de derechos que deben reclamar.

En concreto, a partir de las dos horas de demora las compañías aéreas están obligadas a hacerse cargo de la comida y bebida que necesiten los viajeros. Algunas aerolíneas sólo dan 4 euros, por lo que es difícil -por no decir imposible- adquirir algo de comida. Rodríguez expone que se deben guardar los tickets para adjuntarlos en la reclamación.

Una vez que se superen las cinco horas, los pasajeros tienen derecho a una indemnización de 250 euros si el trayecto es de hasta 1.500 kilómetros y de 600 euros si es superior. Además, pueden reclamar las pérdidas que les haya generado el retraso: cancelaciones de coches de alquiler, de excursiones, días no disfrutados de hotel, etc.

En el caso de no haber podido asistir al puesto de trabajo también se puede pedir una indemnización.

El representante de los Consumidores detalla que la reclamación se debe poner una vez que el vuelo haya salido. Lo primero de todo es reclamar a la compañía, ese día o al siguiente, «pero mientras antes mejor», y tiene siete días para responder. «Si no lo hace o no satisface nuestras expectativas podemos ir a Consumo o a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que obligará a la aerolínea a compensar a los pasajeros que hayan visto violados sus derechos». El presidente de Consubal sugiere ir directamente a AESA si la resolución de la compañía no es la esperada porque Consumo la remite al citado organismo estatal, por lo que «se ahorra un trámite «.

Además, recomienda hacer fotos de la tarjeta de embarque y de las pantallas del aeropuerto en el momento de la salida para demostrar la demora; así como guardar todos los tickets de los gastos generados.