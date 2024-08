Las Islas llevan dos años pulverizando récords de empleo a lomos de una mano de obra extranjera que no ha parado de ganar protagonismo en Baleares, consolidada como la comunidad autónoma en la que el mercado laboral más tira de trabajadores de fuera de España. Los extranjeros no solo constituyen ya una cuarta parte del total de afiliados a la Seguridad Social en las Islas, sino que continúan ganando peso como factor clave en la creación de empleo: uno de cada tres contratos firmados de enero a julio de este año se corresponde con un trabajador de nacionalidad no española.

Precisamente, el Banco de España ha indicado esta semana en un informe que la llegada de inmigrantes a la Unión Europea supone «un impulso a la fuerza laboral de los países receptores», ya que el 80 % de los llegados en la última década está en edad laboral. Su tasa de actividad es además mayor en España, por lo que «contribuyen a incrementar la oferta laboral en mayor medida que en otros países de la UE». Las estadísticas certifican el proceso de internacionalización de la mano de obra balear. Según los datos del Observatorio de Trabajo de la CAIB, de los 260.357 contratos firmados en los siete primeros meses de 2024, un total de 89.870 fueron para extranjeros (el 34,5 %) frente a los 170.487 para nacionales. Por otro lado, los datos de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social reflejan que de los 646.404 afiliados totales del mes de junio, un total de 152.708 (23,8 %) eran extranjeros. Solo uno de cada cinco son autónomos, destacando en este punto los chinos, cuyos trabajadores autónomos constituyen prácticamente la mitad del total de sus afiliados. De todos esos afiliados, los trabajadores de fuera de la Unión Europea son mayoritarios (89.198), con Marruecos (14.295), Colombia (10.789), Argentina (6.976) y Reino Unido (6.757) como los países que más mano de obra exportan al Archipiélago. Los afiliados de la Unión Europa (63.511) proceden mayoritariamente de Italia (21.218), Alemania (12.328) y Rumanía (8.297). En el caso de Italia, hay que reseñar que el país transalpino lidera con un amplio margen la clasificación global gracias en buena parte a los pasaportes de esa nacionalidad con los que muchos argentinos están incluidos en los registros. Por lo que respecta a la distribución por sectores, hasta un 44 % de los afiliados extranjeros se concentra en la hostelería. La construcción (12,6 %), el comercio (9,6 %) y las actividades administrativas y servicios auxiliares son los siguientes sectores en aglutinar las proporciones más elevadas. Por otro lado, los trabajadores extranjeros mantienen unos sueldos hasta un 20 % más bajos de media que los percibidos por los españoles, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no desagregados por regiones. Desde el sindicato CCOO en Baleares se achaca ese hecho a unos condicionantes históricos relacionados especialmente con «el miedo a perder el trabajo porque normalmente tienen familia que mantener en su país de origen». Asimismo, señalan sectores como el agrarios y los servicios domésticos, «con mano de obra mayoritariamente femenina, magrebí y sudamericana», como los más representativos de estas desigualdades salariales. Sube el nivel educativo y la cualificación profesional La edad media y el nivel educativo de los inmigrantes de fuera de la Unión Europa se ha incrementando significativamente, según el estudio sobre los flujos migratorios publicado por el Banco de España esta semana. Este proceso ha sido incluso más intenso en España que en los otros tres mayores receptores de la UE: Alemania, Francia e Italia. Así, el informe indica que la edad media se incrementó hasta los 40,8 años en 2023 debido sobre todo al envejecimiento de los inmigrantes que llegaron en años anteriores y a la subida en la edad de las nuevas entradas. Asimismo, aunque los extranjeros -principalmente procedentes de Latinoamérica- suelen concentrarse en actividades que no requieren un nivel de formación elevado, se están constatando indicios de cierto desplazamiento hacia sectores de mayor cualificación. Al hilo de este análisis, se especifica que hostelería, servicios administrativos, construcción y transporte siguen siendo los destinos principales de esta mano de obra. No obstante, se percibe un trasvase hacia sectores como comunicaciones, manufacturas, comercio, sanidad y servicios sociales, que en los últimos años están absorbiendo más personal extranjero en detrimento de la hostelería y el servicio doméstico.