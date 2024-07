Venezolanos en Mallorca reivindican un «fraude electoral» tras los resultados

Varios venezolanos salieron este domingo por la tarde a denunciar, mediante la pegada de algunos carteles en el centro de Palma, los resultados de los comicios de Venezuela del pasado domingo, al considerarlos «un fraude» y que les «robaron las elecciones».

Por ello estuvieron poniendo carteles por toda la Plaça d’Espanya, el Parc de ses Estacions y alrededores en los que se puede leer: ‘Fraude electoral’ y ‘Nos robaron las elecciones’. «Nos sentíamos impotentes quedándonos parados en casa y por eso hemos salido a hacer esto», declaró este lunes Ana, venezolana residente en la Isla que realizó la pegada junto a su pareja y una amiga, ambos compatriotas.

Venezuela vivió el pasado domingo uno de los días más importantes de su historia reciente. Las elecciones entre Edmundo González y Nicolás Maduro. Los resultados salieron pasadas las 6 de la mañana hora española, una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio como ganador al presidente desde 2013, Maduro, lo cual ha generado un gran revuelo entre millones de venezolanos, incluidos los que residen en Mallorca. Según los datos, Maduro obtuvo 5,1 millones de papeletas, lo que supone un 51,2% de los votos. Su opositor obtuvo 4,4 millones de votos, el 44,2%.

«Estuve hasta las cinco de la mañana esperando los resultados y cuando lo vi me puse a llorar y me desesperé. No me podía creer que eso fuera a suceder.», dijo Ana con una cara visiblemente triste y que salió de su país en 2017. «Mi novio se despertó preocupado», añadió.

«Ahora que tenemos la voz del mundo, queremos reivindicar esta injusticia», comentó con un tono de esperanza ya que, admite, se encuentran muy tristes por lo acontecido y tienen esperanza de que pueda haber un cambio en estos resultados. «En Venezuela hay un silencio absoluto, están todos los comercios cerrados y no funciona el bus. ¿Dónde están los 5 millones de personas celebrando las elecciones?», comenta esta venezolana. El pasado domingo se juntaron varias decenas de venezolanos en la Plaça d’Espanya de Palma bajo el lema ‘Concentración por la libertad de Venezuela’. «Lo del domingo fue un halo de esperanza porque creíamos que lo habíamos conseguido», comentan.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha escrito este lunes en su cuenta personal de X que «es necesario un recuento transparente, independiente y con plenas garantías, que, de verdad, exprese la voluntad de los ciudadanos que ayer votaron masivamente en Venezuela».