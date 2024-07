El Govern se planta ante la ministra de Migraciones, Elma Saiz. La consellera de Famílies, Catalina Cirer, ha rechazado acudir con ella a dos actos oficiales que ha hecho Saiz durante su visita a Palma. El Govern responde así a los problemas manifestados por el Ministerio para que las dos dirigentes políticas pudieran mantener una reunión bilateral. Cirer había solicitado este encuentro por carta y el Ministerio contestó que no tenía tiempo, según ha detallado la presidenta del Govern, Marga Prohens.

«Pido a los ministros que vengan como ministros y no como activistas del PSOE», ha dicho Prohens. Ha asegurado que el Govern se enteró de la visita de Saiz a la clausura del Atlàntida Film Fest por los medios de comunicación y la consellera Catalina Cirer aprovechó esta circunstancia para enviarle una carta en la que le invitaba a reunirse para tratar temas como la situación de los menores inmigrantes o el colapso de los trámites en la Seguridad Social. La presidenta ha informado de que la respuesta fue que no tenía tiempo, «como es la tónica habitual».

La presidenta ha calificado de «menosprecio a los ciudadanos de Baleares» este rechazo a mantener una reunión. Ha explicado que desde el Ministerio se invitó a acompañar a la consellera a una visita «de la que tampoco se nos había avisado». «Nos dijeron que, si quería ver a la ministra, la consellera debía apuntarse a su agenda», ha dicho. Ha explicado que Saiz sí ha tenido tiempo para hacer una rueda de prensa «pero la respuesta fue que no tenía tiempo para reunirse con los representantes de los ciudadanos de Baleares, que es el Govern».

Sobre los menores acompañados la presidenta ha precisado que las competencias de inmigración son estatales, y ha dicho que no quiere hablar de cupos «como si habláramos de paquetes porque estos niños son vidas humanas que huyen de sus países y merecen una acogida digna». Prohens ha insistido en que Baleares, con un 650 % de ocupación, no tiene las «condiciones dignas» para atender a estos menores «y la responsabilidad de eso no es del Govern, es del Gobierno».

«Estamos teniendo los peores datos de inmigración. Exijo a Sánchez un cambio en su política exterior con Argelia porque todas las decisiones políticas internaciones que ha tomado han supuesto un perjuicio para Baleares con la llegada de inmigrantes y el favorecimiento de las mafias», ha concluido.