Seguí y Ruiz apuntaron que «una pérdida agraria en Sicilia o Cerdeña, que son islas grandes, puede ser relativamente importante, pero en islas más pequeñas, como las nuestras, nos hace más vulnerables. El suelo rústico ha pasado a ser muy atractivo para los inversores inmobiliarios, con un aprovechamiento agrario que ha sido sustituido por usos residenciales.La Unión Europea debería poner atención en valorar los territorios insulares, que no están recibiendo el tratamiento y el análisis que merecen. La Unión Europea no aplica microescalas de insularidad ni variables específicas. No tiene la misma importancia perder un encinar en una isla pequeña que en una isla grande o un territorio continental».