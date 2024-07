El conseller insular de Bienestar Social y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, ha denunciado que no haya sido invitado al encuentro de este lunes en Palma con la ministra de inclusión, seguridad social y migraciones, Elma Saiz, para abordar la situación de los menores migrantes no acompañados. Sánchez, en declaraciones a la prensa para valorar la visita de este lunes de la ministra, ha hecho un llamamiento a todos los agentes implicados para así encontrar fórmulas de colaboración que permitan paliar esta crisis.

El conseller insular ha lamentado que desde el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) hace diez días hicieran un llamamiento al Gobierno central y que no hayan obtenido respuesta. «La situación se agrava más», ha afirmado, a la vez que ha avanzado que Mallorca ha vuelto a reclamar que se convoque con urgencia la conferencia de presidentes para tratar este asunto y antes de que el sistema de protección de estos menores no se tensione más.

En los últimos diez días, a Mallorca han llegado cuatro menores extranjeros no acompañados, como ha precisado el conseller Sánchez, quien ha añadido que el IMAS gestiona en la actualidad la atención de 584 menores, 289 extranjeros no acompañados. Preguntado por la reunión de hace unos días con el Obispado de Mallorca, el responsable del IMAS ha concretado que la entidad religiosa puso a su disposición cuatro inmuebles y que se está valorando su idoneidad para albergar a estos menores extranjeros no acompañados.