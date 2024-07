Este periódico se puso en contacto el viernes por la tarde con Pedro Montaner, el heredero de Can Vivot, que se mostró indignado con la actitud de sus hermanas: «¿Por qué esta persecución? Porque esto es una auténtica persecución. No sé qué buscan. Todas las denuncias se han tramitado. Esto es un agobio insoportable, ya está bien».

‘Perico’, que es doctor en Geografía e Historia, conde de Zavellá y fue director del Archivo y Bibliotecas Municipales de Palma, explicó que «no tengo ninguna relación con ellas (refiriéndose a sus hermanas)», y enfatizó: «Que quede muy claro que ellas tiene su herencia y yo la mía. Y es firme, que no se digan mentiras». Sobre las actividades denunciadas por sus hermanas matizó: «El flamenco no se llegó a hacer. Todas las actividades se hicieron con una declaración responsable. ¿Qué buscan? ¿Que nos hundamos y tengamos que vender Can Vivot?».

El conde insistió en una idea: «Yo me dedico a rehabilitar espacios estropeados, punto y final. Y en mi casa puedo hacer lo que me dé la gana, mientras no me ponga a romper los frescos», recalcó, visiblemente indignado. «Es que ya son 19 años con esto, con los pleitos. No puede ser. Esto tiene que acabar ya», concluyó. La mujer de Pedro Montaner, Magdalena de Quiroga, se mostró también muy contrariada por la situación y emplazó, hasta en tres ocasiones, a que un equipo de Ultima Hora visitara el palacio palmesano: «Así veréis todo lo que estamos haciendo».

Pese a todo, se mostró esperanzada: «Can Vivot saldrá adelante, es el único palacio que queda en Palma». El matrimonio añadió que «es triste salir en los periódicos por un tema así» y lamentaron: «Estamos haciendo un esfuerzo ingente que no ha hecho nadie para salvar el patrimonio. La gente no se puede creer lo que está pasando, pero al final la verdad siempre se impone. Eso es lo importante». Por último, aludieron a «envidias patológicas» para explicar «esta persecución que estamos viviendo».