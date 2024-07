Acaba de dejar la presidencia de la patronal del ‘rent a car’ Baleval después de dos años en el cargo. A pesar de ello, Othman Ktiri (Casablanca, 1979) asegura que seguirá en la primera línea del sector y de su diálogo con la sociedad y la Administración pública, justo en un momento en que Baleares se está replanteando su modelo turístico y la estrategia de crecimiento económico a seguir, una que sea compatible con su territorio y su gente. Los coches de alquiler, como es habitual, vuelven a ser parte central del debate.

¿Se le han hecho cortos estos dos años en la presidencia de Baleval?

Acepté el reto porque sentía la necesidad de devolver al sector todo lo que me ha aportado, sobre todo en un momento en que se le está demonizando bastante a pesar de que sigue siendo bastante desconocido para todo lo que aporta al turismo y al conjunto de la sociedad. Es un sector vital para que haya una mayor distribución de la riqueza en el territorio. En dos años hemos conseguido aumentar el número de compañías de rent a car un 23 %, hemos potenciado la pluralidad y hemos roto el cliché de que Baleval es una asociación de grandes empresas.

¿Baleval no es pues la patronal de las grandes firmas internacionales?

No es cierto y parece que a veces interesa meternos en ese saco. La inmensa mayoría son pequeñas empresas y, de hecho, todas las nuevas empresas que han entrado durante mi mandato son pequeñas. Mi idea es que Baleval sea una asociación plural que defienda los intereses de los residentes y de la preservación del territorio. Siempre sin que se ponga en jaque la libre competencia y sin que se discrimine a nuestro sector.

¿Cómo es su relación con AEVAB, la otra patronal del sector?

Me da mucha pena que tengamos dos asociaciones en un territorio como Baleares. Es mucho más importante lo que tenemos en común que lo que nos pueda separar. Estoy a favor de que haya una sola asociación que represente al sector porque la unión hace la fuerza. Yo nunca me he peleado con AEVAB, sino que he hecho lo que consideraba mejor para el sector.

¿Qué les diferencia?

Lo único que nos diferencia no es el tamaño de las empresas, sino que Baleval defiende la libre competencia y a veces puede parecer que AEVAB quiere limitarla. A mí no me vas a oír criticar que el otro tenga precios más competitivos por ser más grande. Pero merecen un respeto porque han defendido los intereses del sector en muchas ocasiones, y en algunas de ellas lo hemos hecho unidos.

¿Les han hecho llegar su propuesta para unificar las asociaciones?

Sí, a nosotros nos apetece mucho y si ellos no quieren que expliquen por qué. Que la asociación se llame Baleval o Aevab es totalmente secundario; lo importante es que no mareemos a las autoridades con discursos que a veces parecen ser opuestos: no es bueno para nuestro sector. Se trata de tener una única voz no solo con las autoridades, sino con toda la sociedad.

¿Lamenta dejar la presidencia de Baleval ahora que empiezan las reuniones de la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad?

Yo aportaré, no me voy. Simplemente, dejo la presidencia en una decisión compartida. Estoy orgulloso de haber conseguido que la patronal esté en la Mesa y forme parte del debate.

Los coches de alquiler vuelven a estar en el ojo del huracán en el debate sobre la saturación.

Lo que me gusta del plan de trabajo de la Mesa es que va a trabajar con datos. Que esté coordinada por Antoni Riera es también positivo. Y aplaudo que no se vaya a hacer con precipitación, porque se podrían tomar decisiones erróneas. Lo primero que hay que tener muy claro es que lo que pasa en Baleares está pasando en todo el mundo y en destinos de todo tipo. El planeta tiene un nuevo desafío para hacer que todo siga siendo sostenible.

¿Le preocupan más las causas de las manifestaciones o sus efectos en los mercados emisores?

Me preocupan las dos cosas. Me preocupan en sí mismas porque eso quiere decir que hay un malestar y hay que entenderlo. Y me preocupa también las consecuencias; hay que actuar con mucha responsabilidad, porque el daño que puede causar repercusiones que creo que a veces no están bien cuantificadas.

¿Vería razonable que se redujeran o limitaran los coches de alquiler?

Todo lo que consista en limitar la oferta una vez que el turista haya llegado al destino conllevaría un mayor caos. Acordémonos del caos que hubo con los taxis. Con la crisis de los microchips, que provocó la falta de vehículos de alquiler. Estoy totalmente en contra si no va acompañado de un aumento de la oferta de transporte público. Hay que entender que ningún rent a car trae un solo coche a las Islas pensando que no lo va a alquilar. Además, no todos los coches de alquiler atienden al turista, dan servicio también a muchos residentes.

Insiste en la importancia de tener datos para dimensionar el problema, pero la cifra de vehículos de alquiler en las Islas sigue siendo un misterio. ¿Es un sector opaco?

No es opacidad. En Baleval hemos lanzado una encuesta entre nuestros asociados para que cada uno de manera anónima (a fin de cuentas, es un dato estratégico) diga cuántos vehículos tiene. También estamos pidiendo datos de emisiones de CO2 y antigüedad de los vehículos para demostrar que circular en un vehículo de alquiler es mucho más ecológico que uno privado, porque el primero tiene una edad media de dos años y el segundo de quince.

¿Decir que son 100.000 vehículos es una estimación aproximada?

Es una estimación muy aproximada. Pero no he visto el informe que ha llegado a esta cantidad.