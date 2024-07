La declaración de insolvencia de FTI Touristik puso en guardi a todo el sector, pero fue Sidetours Incoming Services, agencia intermediaria para toda España (excepto Canarias) y Portugal del turoperador alemán la que tuvo que hacer frente a lo peor del maremoto. Mes y medio después, su presidente, Bernardo Quetglas (Palma, 1949), agradece el apoyo recibido y pone en valor el esfuerzo de todo el equipo de la empresa en una crisis que podría haber tenido un impacto mucho mayor.

¿Cómo ha sido la gestión de la crisis desatada con la quiebra de FTI?

Ante una situación extraordinaria y sobrevenida, lo que toca es ponerse al frente y buscar soluciones. Y eso es lo que hemos hecho en Sidetours desde que el pasado 3 de junio FTI presentase una solicitud de apertura de insolvencia en el tribunal de Múnich. Todo el equipo y nuestros asesores hemos seguido muy de cerca las decisiones que ha ido tomando el administrador. Hemos estado muy pendientes de los clientes y lo primero fue que estuviesen bien atendidos. Sobre todo en los primeros días, en los que podían darse situaciones de confusión y que no se dieron porque nos pusimos al frente. Paralelamente, el equipo de Sidetours se volcó en hablar con las más de 400 empresas hoteleras con las que trabajamos para trasladar seguridad.

¿La noticia les cogió por sorpresa o sospechaban que algo así podía suceder?

Todos sabemos que en el mundo de la empresa se corren riesgos y en los últimos cinco años hemos hecho un máster. Tenemos 50 años de trayectoria y en este tiempo hemos sido testigos y formado parte de la evolución y transformación de la industria turística. Han pasado muchas cosas. Sabíamos que la situación de FTI Touristik no era la mejor, pero todo indicaba que se fortalecía. Por supuesto que no nos esperábamos la presentación de solicitud de apertura de insolvencia, mucho menos tras las declaraciones públicas realizadas de entrada de un fondo americano en la compañía.

¿Qué expectativas tiene Sidetours de cara al futuro de FTI y sus futuros propietarios?¿La idea es seguir trabajando conjuntamente con esa marca o se están explorando otras alternativas?

Ignoramos cuál va a ser el futuro de FTI, y por lo tanto si va a desaparecer del mercado o si las distintas marcas del grupo serán adquiridas por nuevos propietarios.

¿Cuál es el plan de trabajode Sidetours para la próxima temporada?

Estamos centrados en la presente temporada. Vamos a seguir trabajando como siempre lo hemos hecho, dando el mejor servicio tanto a nuestros visitantes como a los empresarios hoteleros que trabajan con nosotros. En cualquiera de las crisis que ha vivido el sector en los 50 de Viajes Sidetours, hemos transmitido confianza y seriedad. Creemos que partiendo de esta base en breve recuperaremos el volumen de negocio que ha dejado FTI.

¿Cómo se encara el momento actual, entrando en los meses clave de la temporada?

Con perspectiva, están pasando muchas cosas, los cambios son inmediatos y hay que reaccionar rápidamente. Conocemos la industria, tenemos equipos consolidados y muy profesionales. Trabajamos para que nuestros clientes disfruten de sus vacaciones y sabemos lo que tenemos que hacer.

¿Qué ha sido lo más difícil de gestionar?

Una parte importante ha sido la de comunicación. Agradezco a la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) que haya dado soporte y nos haya acompañado en todo momento a la hora de comunicar exactamente a nivel interno y externo la situación a fin de que no se produjeran malinterpretaciones. Y en general todo el equipo de Sidetours se ha volcado en buscar remedios, no tengo más que palabras de agradecimiento por todo su apoyo. También he recibido muchas llamadas de empresarios del sector y de alguna institución interesándose.

La noticia trajo a la mente de todos la quiebra de Thomas Cook.

—Había un precedente reciente con la caída de Thomas Cook en septiembre de 2019, pero este caso no ha tenido nada que ver. No solo porque la crisis de FTI Touristik fue a principio y no a finales de temporada, como la de Thomas Cook, sino por toda la labor de gestión y comunicación de la crisis en sí. Es difícil cuando te toca, pero una vez que empiezas eres transparente de cara a tus aliados y empresas con las que trabajas, ves que tu equipo se vuelca y planificas bien cómo tienes que actuar, vas haciendo camino. Pico y pala, no queda otra. No somos de lamentaciones, somos de actuar con responsabilidad.

¿Qué labor de apoyo han recibido por parte de otros turoperadores y cómo valora esa ayuda?

La colaboración de todos los touroperadores que trabajan con Viajes Sidetours ha sido magnifica, se han puesto desde un primer momento a nuestra disposición para cualquier cosa que necesitáramos. Quiero aprovechar para dar las gracias en especial a Shauinsland-Reisen y a sus propietarios, la familia Kassner, por todo su apoyo.

Ha habido entonces sinergias positivas entre distintas empresas del sector.

Me da la impresión de que la percepción sobre el sector turístico es un tanto desconocida, pero aquí todos nos conocemos y nos ayudamos si es necesario. Somos un sector dinámico y con una capacidad de reacción tremenda que no tienen otros sectores que muchas veces pretenden darnos lecciones. De manera que después de muchos años de trabajo intenso puedo asegurar y garantizar que somos un sector fuerte y en el que nos apoyamos unos a otros porque somos muy conscientes del impacto que tiene en muchas familias, en el conjunto de la economía y, por supuesto, en nuestros trabajadores.