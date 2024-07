Después de la jornada del viernes de auténtico caos en los aeropuertos del mundo debido al fallo informático del antivirus Crowdstrike, el archipiélago balear recupera la normalidad en sus aeródromos y los vuelos operan este sábado con total normalidad. En el caso del aeropuerto de Palma se registraron retrasos puntuales, propios del verano, y al menos diez cancelaciones, pero que no tienen relación con las incidencias informática como sí ocurrió tras el apagón. Además, desde primera hora de la mañana, volvieron a realizar las facturaciones correspondientes de embarque y de equipajes a través del programa informático habitual, según informó AENA a este periódico.

Son Sant Joan amaneció a primera hora con una previsión de viajeros propia de la época estival, pero no se vio ese caos y esas largas colas en los mostradores como se pudo ver el viernes debido al fallo informático. Algunos pasajeros, incluso, esperaron más de dos horas y sin previsión de si podían viajar ese día o se quedaban en la Isla.

De hecho, el aeropuerto de Palma capeó con solvencia ese temporal, aunque no se pudo evitar la afectación en los vuelos de miles de pasajeros. AENA, no obstante, advirtió que los efectos que tuvo la caída del antivirus no fueron tan grave como sí ocurrió en otros países y continentes.

Algunas compañías aéreas aseguraron a este periódico que las colas que se observaban al mediodía responden a una situación «muy normal» de estos meses fuertes, pero que a pesar de ello no estaban teniendo ningún problema. En lo que respecta a la situación de los vuelos que salieron desde Palma, el aeropuerto de Son Sant Joan tuvo más de una decena de retrasos y, al menos, nueve cancelaciones, de acuerdo a la información del portal Infovuelos.

Balance

Los aeropuertos de Baleares operaron a lo largo de la jornada un total de 1.668 vuelos, según los datos facilitados por parte del gestor aeroportuario AENA. El de Son Sant Joan fue el que más vuelos tuvo, con un total de 1.080. El aeropuerto de Evissa registró 375 vuelos y el de Menorca, un total de 213.

En cuanto al último balance facilitado por empresa pública AENA, hasta las 19:00 horas del viernes, los aeropuertos españoles de su red habían operado un total de 5.600 vuelos y se habían producido al rededor de 400 cancelaciones, un 6,5 % de las operaciones, fruto del fallo informático. Como dato importante a destacar, solo Estados Unidos tuvo un impacto enrome con más de 31.000 vuelos retrasados y 3.500 cancelados, según recoge la agencia Efe.