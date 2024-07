El conseller insular de Territori, Mobilitat i Infarestructures, Fernando Rubio, ha criticado este jueves a la Dirección General de Tráfico (DGT) por implantar las franjas horarias en el carril Bus-VAO de la autopista de Llevant «por sorpresa y de manera unilateral».

Rubio ha recordado que se acordó con el director de la DGT, Pere Navarro, la creación de una comisión técnica de ambas partes para el seguimiento del funcionamiento del carril y se pidió la celebración de una reunión en este sentido. El conseller insular ha destacado que «no se nos ha respondido a la petición de la reunión y la comisión no ha sido constituida».

Fernando Rubio ha lamentado que «la DGT haya implantado las franjas horarias sin consultarnos, escucharnos ni informarnos de nada, cuando el Consell es el titular de la vía. No estamos de acuerdo con el carril Bus-VAO, pero estamos abiertos al diálogo. En cualquier caso, las franjas horarias crean confusión, sobre todo a los turistas, lo que genera más caos en la autopista. Y no sólo no se ha informado al Consell, sino que tampoco se ha informado a los ciudadanos, que han visto la implantación de las franjas horarias de un día para otro, cuando debería haberse comunicado con suficiente tiempo de antelación».

Como se recordará, la DGT ha implantado que el carril Bus-Vao sea de libre circulación de 10.00 a 14.00 horas, y entre las 17.00 y las 07.00 horas, y durante los fines de semana. El Consell de Mallorca interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la DGT al considerar que la implantación del carril se hizo sin valorar los criterios de la institución insular, titular de la vía.