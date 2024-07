El Parlament activa este miércoles el proceso para forzar el relevo de Le Senne

El Parlament activará este miércoles el proceso para relevar al president del Parlament, Gabriel Le Senne, en la reunión de la Junta de Portavoces que se celebra esta mañana. Le Senne confirmó ayer a Ultima Hora que propondrá a los portavoces la fecha para celebrar una Diputación Permanente que será el punto de partida de un proceso parlamentario que acabará con su salida de la Presidencia. Que este proceso sea breve o se dilate en el tiempo dependerá de Le Senne, que es quien tiene la llave para fijar la fecha del pleno en el que se votará su remoción.

«Mañana -por este miércoles- propondré una fecha a los portavoces para celebrar la Diputación Permanente», dijo el president. No adelantó cuándo será esa fecha, pero ya se sabe que este organismo aprobará la celebración de un pleno extraordinario para forzar su marcha. El reglamento del Parlament no define los plazos que debe cumplir el president del Parlament para convocar el pleno, lo que deja un amplio margen a la arbitrariedad de Le Senne.

«Mi dimisión no se sostiene. Me nombraron por el acuerdo de investidura y a Prohens también», dijo este martes. «Cuando decía que el cargo es una carga digo que llevo ya un año y por una cuestión o por otra me he visto cuestionado con bastante frecuencia», señaló. Añadió que si el pleno decide echarle, no habrá ningún problema. «Mientras no me remuevan yo seguiré cumpliendo con mi deber», dijo.

Lo que ya está claro es que se reunirá la Diputación Permanente y se convocará un pleno extraordinario antes de septiembre. Le Senne apretará este miércoles el botón que pone en marcha todo el mecanismo, algo que no tenían claro el resto de portavoces de los grupos. El orden del día de la reunión no habla de fechas y solo incluye un punto que se refiere a la «información» del president de la convocatoria de la Diputación Permanente. Le Senne confirmó que habrá una fecha concreta.

Cuando llegue el pleno, lo primero que deberá votarse es la remoción del president y, si se aprueba, tendrá que haber una nueva votación para elegir al sustituto de Le Senne. Los partidos que presentaron candidaturas podrán volver a hacerlo y se da por hecho que Vox volverá a presentar el propio Le Senne. En el PP no han desvelado aún quién será su candidato, pero todas las miradas están puestas en el actual vicepresident, Mauricio Rovira. En el PSIB es casi seguro que presentarán a Mercedes Garrido, aunque saben que no tiene ninguna posibilidad.

Rovira tendría los 27 votos del PP, sa Unió y el ex de Vox Xisco Cardona y Garrido tendría los 18 votos del PSIB. Si Vox presenta a Le Senne, se quedará con los 7 votos de la formación. Si Rovira es president, habrá que hacer una nueva votación para elegir a su sustituto, que podría ser Misericòrdia Sugrañes. En ese caso, tendría que hacerse una nueva votación para elegir al secretario de la Mesa, que es el actual puesto de Sugrañes.