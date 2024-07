Numerosos representantes del mundo de la cultura y el entrenamiento de Mallorca han hecho un llamamiento para participar de la manifestación contra la masificación turística convocada para este domingo 21 de julio a las 19:00 en el Parc de ses Estacions de Palma. Destacados nombres propios de la música como Pau Debon de Antònia Font, Pau Franch de O-Erra, Maria Hein, Júlia Colom, Reïna o Fades entre otros, el actor y presentador David Ordinas y youtubers e influencers del panorama regional han participado del vídeo que difunde la plataforma ‘Menys turisme, més vida’.

La manifestación contra el modelo turístico actual de Baleares que se celebrará el domingo 21 en Palma cuenta con el apoyo de figuras de la música y de plataformas digitales de la Isla, que se han sumado al lema ‘Canviem el rumb, posem límits al turisme’ expresando su malestar por diferentes aspectos derivados de la saturación.

Pau Debon, cantante de Antònia Font, reclama en el vídeo difundido a través de las redes sociales que «es necesario que hagamos algo, que pongamos límites», mientras que la cantautora Maria Hein incide en el lema de la manifestación «cambiemos el rumbo, pongamos límites a este turismo». Ferran i Vicenç, músicos de Fades, se muestran «cansados de que mi cultura sea un souvenir para extranjeros y de sentirme un extranjero en mi casa».

El youtuber Toni Horrach también ha invitado a los ciudadanos a participar de la convocatoria. «Si estais cansados de la masificación turística y no queréis que Mallorca se convierta en un parque temático no podéis faltar», explica en su mensaje. El también youtuber Joan Mateu Horrach, señala en su mensaje es que el momento de «decir basta, ya está bien, no queremos un turismo masificado que consume y destruye el territorio y se aprovecha de la gente trabajadora»

Nombres propios del panorama musical mallorquín como Maria Jaume, Clara Fiol, Xisk, el grupo Reïna, Pau Franch de O-Erra, Mar Grimalt o Adrià Arbona de Papa Topo y creadores de contenido como Antoni Guiscafré, Aina y Neus de Anam Fent o Júlia Mérida participan del vídeo para reclamar la participación a todas las personas que comparten su preocupación por los aspectos vitales y sociales a los que afecta la saturación.