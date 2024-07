«Hola, me encuentro en una situación laboral y económica muy complicada y necesito un trabajo urgente. Soy graduado en Educación Primaria con educación física e inglés, tengo un Máster y cuatro postgrados. Puedo trabajar de cualquier cosa. ¿Me puedes ayudar? Gracias». Este mensaje fijado en su cuenta de Twitter (@jduran_trainer) plasma la complicada situación de José Durán, que a su formación académica ha añadido una hoja de servicios completa a nivel deportivo, pero que se ha visto forzado a recurris a las redes para hacer un llamamiento desesperado al no encontrar trabajo.



«Me estoy quedando sin ahorros», confiesa Durán, de 37 años y cuya llamada de auxilio ha encontrado un enorme eco, «porque han salido cosas, me han llegado algunas propuestas, ofertas, pero nada en firme todavía», asegura en un descanso del campus de taekwondo en el que estos días trabaja «porque una compañera me ha hecho este gran favor».

Experto en el campo de Deporte y Mujer, creador de una herramienta para detectar talentos deportivos o autor de la trilogía literaria 'Esos locos piratas', Durán es maestro de Educación Primaria (con doble mención en educación física e inglés), posee el TAFAD el Máster de Alto Rendimiento de la UCAM, los citados cuatro postgrados, es entrenador nacional de hasta siete deportes -el atletismo es su especialidad- y posee otras titulaciones como las de monitor de tiempo libre o socorrista, «pero no sale nada... en febrero tuve una sustitución en un colegio durante dos semanas. Son muchos años sin estabilidad, teniendo la esperanza de que salga algo. Pero no llega ese momento ni esa ocasión», lamenta José Durán, quien no esconde que le ha costado dar este paso.

«Esperaba algo al final de curso», asegura, sin descarar ningún escenario ni propuesta, estando dispuesto a hacer las maletas si toca. «Si me tengo que ir fuera, me iré. Fuera de Mallorca o de España. Estoy en una situación en la que no tengo mucha elección», añade Durán, quien agradece la respuesta y los 'imputs' recibidos a partir de su publicación en Twitter, apostillando que le ha costado «hacerlo público, pero ha llegado un punto en el que tengo que tocar todas las puertas».



Su pasión por la docencia y el deporte no han encontrado respuesta en el mercado laboral, aunque sí en las redes, donde se le proponen posibles alternativas o soluciones que agradece, aunque su compleja situación y su incierto futuro le hacen ponerse en el mercado, después de haber pasado de manera temporal por diferentes centros educativos de Mallorca. Y plasman la realidad con la que muchos docentes han de convivir. Y sobrevivir en ocasiones...