La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha asegurado que el partido valorará qué pasa en el Consell de Mallorca en caso de que la institución acepte menores extranjeros no acompañados. «Lo valorará el partido y decidirá en consecuencia», ha dicho, si bien el propio Santiago Abascal descartó el pasado viernes la ruptura porque, según dijo, el Govern «coloca» estos menores a otras instituciones. Cañadas ha insistido en que Prohens debería dimitir por la mismo lógica que ella pide la dimisión de Le Senne. Sostiene que ambos fueron elegidos presidentes de estas dos instituciones en virtud del mismo pacto PP-Vox.

La portavoz ha cargado duramente contra la política migratoria del Gobierno, con la que está colaborando el PP. «Tampoco en España cabe toda África», ha señalado. «No queremos ser Francia ni que aquí pase lo que está pasando en otros países. No queremos llorar sangre», ha señalado. Cañadas no considera una contradicción que se haya roto el acuerdo en el Govern, pero no en el Consell, aunque ha precisado que el partido decidirá qué se hace en caso de que haya un cambio de situación. También analizará qué se hace con los acuerdos en los ayuntamientos en función de cómo actúen.

En las primeras declaraciones públicas desde que se rompió el pacto, la portavoz de Vox en el Parlament ha asegurado que la decisión de romper se tomó de manera consensuada con la dirección balear y otros cargos, que estuvieron informados en todo momento de las decisiones de la cúpula Vox. Destacó que todos los diputados electos y cargos del partido han ratificado el acuerdo y afirmó que las bases han sido informadas en todo momento y respaldan por completo la decisión de Santiago Abascal.

Cañadas ha defendido que quien ha roto el pacto no es el PP, sino Alberto Núñez Feijóo con su decisión de ordenar a las comunidades autónomas a que acojan migrantes procedentes de Canarias. Por lo que se refiere a qué pasará a partir de ahora en el Parlament, Cañadas insiste en votarán lo que esté en el programa de Vox y apoyarán las propuestas del PP que estén en ese programa y las que no estén, no. «No tenemos miedo a nada ni a nadie», ha contestado cuando se le he preguntado si temen que decaigan propuestas de Vox, como la derogación de la Ley de Memoria.