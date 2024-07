Apenas el 15 % de las 168 personas a las que las diferentes empresas de inserción de Baleares ofrecieron un empleo, lograron después la inserción en el mercado laboral. El porcentaje es el más bajo registrado solo superado en 2020, el año de la pandemia por COVID con un 8 %.

La cifra de reinserción ha ido rebajándose tras la aparición del nuevo virus. «El problema es que con la crisis de la construcción llegaron perfiles de personas con competencias laborales y problemas económicos porque no encontraban trabajo y por entonces hubo muchas inserciones», ha explicado Maria Jaume, de la empresa Deixalles Serveis Ambientals. «Ahora tenemos a muchas personas con problemas de salud, física o mental, no diagnosticados, que requieren de itinerarios más largos y hacen que la inserción tarde más», ha añadido.

Parece ser que el punto de inflexión fue la COVID que, por la experiencia en este tipo de empresas, creen que hizo aflorar muchos problemas de salud mental. «Los inconvenientes no surgen hasta después de pasados unos meses, que es donde se ve la bajada, y debemos intervenir de urgencia. Por eso pedimos ayuda a nivel social y psicológico porque nosotros no llegamos a todo y si la comunidad no nos ayuda, no podemos hacer más», ha sentenciado.

En una época de bonanza económica y pleno empleo, parece que «el que no está colocado es el que no quiere trabajar, y esos son los que nos envían a nosotros», ha añadido Antoni Ramis, de Mestral Inserció i Medi Ambient que a su vez es el presidente de la Associació Illes Balears Empreses Insercio (AIBEI).

Y es que, paradójicamente, los datos de la actividad de este tipo de empresas crecen tanto en volumen de ingresos como en la creación de puestos de trabajo. En la memoria de 2023 presentada este martes se reflejan 168 contratos de inserción, cuando el año pasado fueron 125, y el anterior 94; y unos ingresos conjuntos de más de 5 millones de euros con un incremento del 18 % en relación a 2022. Otro motivo por el que el porcentaje de inserciones es menor, es que se encuentran a personas en edad de jubilarse. Es uno de los perfiles que ven en Eines per Insercio, tal y como ha explicado Felix Sánchez.