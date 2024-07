La primera vez en Mallorca y en avión: este ha sido el viaje de Mareike a la isla

Para la mayoría de los aficionados de la isla, probablemente sea inimaginable que alguien vuele por primera vez a la edad de casi 40 años a Mallorca. Pero la vida de Mareike fue diferente a la de muchos otros. A la edad de 18 años, quedó embarazada sin planearlo. En el sexto mes, perdió a su propia madre. Como madre soltera adolescente, completó su formación en peluquería a pesar de todas las circunstancias y cuidó de su hijo. Mucho antes que otros, tuvo que asumir la responsabilidad y dejar sus propias necesidades en un segundo plano. Ella, que ahora tiene 39 años, rara vez salía de su pequeña ciudad natal y nunca viajaba por el mundo.

«Le tengo miedo», le admitió un día a la autora de Mallorca Magazin. Las dos mujeres son amigas desde hace 33 años. Después de semanas de ruegos e insistencias, Mareike se supera a sí misma y comienza sus primeras vacaciones a finales de junio: la primera vez que vuela, la primera vez que sale de Alemania, y la primera vez que está sin su familia. El cambio de escenario llega en el momento justo: después de diez años, Mareike se separó recientemente de su prometido. «Y a veces un viaje significa no solo unas vacaciones, sino un nuevo comienzo...», escribe en Facebook la mañana de su partida.

Equipada con un folleto de seis páginas que describe cada paso del primer vuelo, sin importar cuán pequeño sea, Mareike cruza la puerta de seguridad en el aeropuerto de Paderborn tres horas antes con el corazón latiendo con fuerza. Mientras el avión corre por la pista hacia la isla y luego despega en el aire, balanceándose y vibrando, se arrepiente brevemente de su decisión: «Solo pensé: 'Oh, Dios, ¿qué has hecho? ¿Seguirá siendo así todo el tiempo?'». Pero la mujer sentada a su lado, una experimentada viajera aérea, la calma y le explica todo. Así, las dos horas y diez minutos pasan volando, mucho más rápido de lo esperado.

«¡Lo hice!», grita Mareike al llegar al aeropuerto de Palma y salir del edificio. Echa sus brazos alrededor del cuello de su amiga y se sorprende de las muchas impresiones. «¡Vaya, una palmera! Espera, tengo que tomarles una foto», dice Mareike de camino al estacionamiento. Apenas puede creer que su amiga tenga una palmera en su propio jardín. Poco a poco, tras comenzar a relajarse, Mareike mira a su alrededor con curiosidad. «¡Qué tráfico! ¿Cómo te las arreglas para conducir hasta aquí?», pregunta asombrada. Y es que, cuando la autora de Mallorca Magazin maniobra hábilmente su coche en una pequeña plaza de aparcamiento en las estrechas calles del barrio de El Terreno, no puede evitar ganarse las miradas de asombro de la mujer de 39 años.

En los días siguientes, la mujer de Baja Sajonia sigue asombrada. Hay mucho que explorar en sus primeras vacaciones en Mallorca: el casco antiguo de Palma con su magnífica catedral y sus acogedoras callejuelas, el mar turquesa en la playa de Illetes, los bulliciosos autobuses en la capital de la isla y los cafés con leche. La cámara no para de sacar fotos.

Cuando Mareike siente la arena entre los dedos de los pies por primera vez en la playa y se sumerge en las olas del Mediterráneo, se da cuenta: «¡Increíble, realmente nado en el mar! Durante el desayuno en el chiringuito, finalmente siente que ha llegado de vacaciones. Bebe su café y da una calada contenta a un cigarrillo mientras contempla soñadora el mar. «En este momento me siento realmente libre», expresa espontáneamente sus sentimientos en palabras.

Mareike en la playa. Créditos: Melike Yasaroglu

Una y otra vez, la alemana ríe suelta, sus mejillas están enrojecidas por el sol, sus ojos brillan como pocas veces. Una mañana se sorprende al darse cuenta: «Desde que estoy aquí, no he pensado en mi ex ni una sola vez».

Qué bueno fue, piensa su amiga, haber aconsejado a Mareike que viajara. Porque a veces un viaje es mucho más que unas vacaciones, y en su caso, realmente es un nuevo comienzo.

Sin embargo, despedirse de Mallorca después de cuatro días le resultó extrañamente fácil. «Estoy deseando que suenen las campanas de la iglesia en casa, a mi amiguito peludo y a mi familia», explica con satisfacción. Pero antes de eso, tiene que orientarse sola en el abarrotado aeropuerto de Palma y superar su miedo a volar una vez más. El viaje de regreso a Paderborn se convierte en una prueba de nervios: debido a las tormentas en Alemania, el avión sufre un retraso de casi tres horas.

«Aunque el vuelo de vuelta me estresó un poco, definitivamente volveré», le escribe la joven a su amiga a través de Whatsapp. «También te agradezco por todas las experiencias y momentos. ¡Fue hermoso!».