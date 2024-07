El doctor en Ingeniería de Minas de la King Abdul Aziz University (Arabia Saudí), Bakr Sindi, ha sido uno de los ponentes más destacados de la decimoquinta cumbre de la Real Estate Development Summit Saudi Arabia–Europe, uno de los eventos más importantes del mercado inmobiliario a nivel internacional, que se ha celebrado los días 4 y 5 de julio en el Palacio de Congresos con más de 90 empresas saudíes y con la invitación de más de 30 compañías mallorquinas. El empresario es director de cadena de suministro de importantes empresas en el país árabe. Además, posee numerosas certificaciones de consultor de compras internacionales y gerente de contratos comerciales.

Es usted uno de los empresarios más destacados de cadenas de suministros. ¿En qué consiste su trabajo?

—Mi trabajo práctico se divide en el aspecto técnico como ingeniero, al que sumo mi experiencia en el campo de las cadenas de suministro, incluyendo compras, contratos y logística. He ocupado varios puestos de liderazgo en varios bancos y empresas. Llevo más de 20 años de experiencia en gestión de las cadenas de suministros, adquisiciones y contratación. He creado una trayectoria en la implementación en los mejores negocios de cadenas de suministros. Entre mis habilidades, gestiono la parte logística y de almacén de numerosas empresas, los riesgos y los costes. Además, regularizo los comercios globales y mejoro, en definitiva, sus procesos. Sobre todo, me he especializado en el sector agrario y minero.

¿Qué tipo de inversión en Mallorca atrae más a las empresas saudíes?

—La localización geográfica de Mallorca, dentro del Mediterráneo, le hace muy especial, y por eso me parece que es un atractivo excepcional los inversores, para los barcos comerciales y el sector turístico, y por lo que no cabe duda que es un lugar de que llama mucho la atención a los empresarios de Arabia Saudí, destacando además otros sectores como la agricultura, la producción pesquera, los puertos y el mantenimiento de barcos.

¿Cómo se conjura la inversión saudí en sectores de lujo de Mallorca, teniendo en cuenta la que los recursos naturales de la Isla son limitados así como sus recursos?

—Para atraer cualquier inversión, se necesita lo siguiente: las instalaciones proporcionadas por el gobierno, la presencia de mano de obra, la disponibilidad de recursos naturales y sitios atractivos para el turismo y comenzar a desarrollar planes serios para resolver cualquier complicación que aparezca sobre el terreno. Finalmente, participar en exposiciones comerciales y económicas, y no olvidar el aspecto de los anuncios en todas las redes sociales sobre el destino.

¿Qué inversores podría proponer en materia de energías renovables o agroalimentarias en territorios como Mallorca, que además es una isla reacia a las grandes instalaciones?

—Como os comentaba anteriormente, Mallorca disfruta de una situación estratégica muy atractiva, con lo cual no veo que sea un problema desarrollar empresas en energías renovables o grandes proyectos agroalimentarios. El Archipiélago tiene a su favor todas las cualificaciones más importantes para atraer inversores. Lo que es muy importante es que se crea en las habilidades que hay y sus capacidades.