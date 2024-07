El mínimo interés de los centros educativos de Baleares por implantar en Primaria el plan de elección de lengua a partir del próximo curso ha enfadado a los socios de Marga Prohens. Vox, en un comunicado, ha culpado de esta situación a «la falta de compromiso» del Govern. Así ha reprochado el Ejecutivo no haber tenido en cuenta las necesidades de las familias y a la Conselleria de no haber posibilitado que se enmienden los errores cometidos por los centros escolares que «que no han brindado la oportunidad de elegir la lengua de enseñanza para sus hijos». Estarán vigilantes, ha dicho el partido.

Vox ha difundido tres motivos por los que consideran que el plan, al que solo han solicitado adhesión 11 centros de más de 300, por: «Falta de participación de las familias: El comunicado no menciona en absoluto la posibilidad de que las familias puedan enmendar los errores cometidos por los centros escolares que no han brindado la oportunidad de elegir la lengua de enseñanza para sus hijos. Esta omisión es preocupante, ya que son las familias quienes deben tener un papel central en la educación de sus hijos y su elección lingüística. Falta de compromiso y desidia: Nos preocupa profundamente que solo once centros hayan solicitado adherirse al plan. Esto refleja una falta de compromiso y una evidente desidia por parte de la Conselleria de Educación, que no ha sabido incentivar ni facilitar adecuadamente la participación de más centros en este proyecto. Es fundamental que se garantice la implementación efectiva del derecho a elegir la lengua de enseñanza, tal como se pactó en el acuerdo PP-VOX. Garantías insuficientes: Aunque se menciona que los centros que se adhieran al plan deberán garantizar un mínimo del 50% de las horas lectivas en lengua catalana para cumplir con el Decreto de mínimos, esta medida resulta insuficiente si no se acompaña de una verdadera voluntad política para respetar y promover la elección de las familias. Además, es fundamental que los recursos humanos prometidos por la Conselleria sean realmente proporcionados y efectivos». La nota concluye que Vox presentará las iniciativas necesarias para la modificación de la normativa

como figura el punto 55 del acuerdo de investidura, para garantizar que la libre elección

de lengua sea una realidad para las familias de Baleares.