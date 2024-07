Este jueves 4 de julio, Reino Unido celebra sus elecciones generales para renovar la Cámara de los Comunes. Según apuntan los sondeos, el cambio en el gobierno es inminente. La Cámara compuesta por 650 escaños está actualmente dominada por el partido conservador, liderado por Rishi Sunak. Tras 14 años de continuidad, las encuestas señalan que el partido liberal dirigido por Keir Starmer cogerá las riendas del país. La comunidad británica en Mallorca se prepara para conocer al nuevo residente de Downing Street.

«Si observamos los datos estadísticos, parece que va a haber un gran cambio», confiesa Isabel Wilkens, una joven turista británica en Mallorca. El impacto del Covid ha cambiado la percepción del público sobre el gobierno, y finalmente, «esto se reflejará en las urnas», opina. La ciudadana de Reino Unido concluye: «tengo esperanza, y cualquier cambio que venga va a ser a mejor».

«Va a ser muy difícil porque la gente no está comprometida con la política». Estas son las palabras de David Lee. El turista inglés explica que todo el país está desencantado con el gobierno que se ha mantenido en el poder durante más de una década, sin embargo cree que no existe un partido que pueda mejorar las cosas: «La gente ha perdido la confianza en nuestro sistema. Están cansados, enfadados, desilusionados... Y realmente, no va a haber ganadores, gane quien gane». Además, comenta que a los conservadores les saldrá caro «el desastre» en la gestión que han llevado a cabo los últimos años. «No creo que el partido conservador vuelva al gobierno en un tiempo».

Joan Wilkens ha denunciado que los conservadores no han sido «íntegros y han traicionado a sus ciudadanos. Nuestro gobierno actual ha sido corrupto y ha favorecido a sus 'amistades', y es por eso que queremos un cambio». Otra turista, Tony Knight, cree que la adaptación a un nuevo gobierno después de tanto tiempo puede ser complejo aunque «es la única opción; un gran cambio está en camino pero es un cambio necesario».

«Es un gran día, pero todos sabemos cómo va a acabar», apunta Shirley Price. Según ella, este año las elecciones no tienen ninguna emoción. Se muestra muy decepcionada con el partido de Rishi Sunak y destaca la subida de la inflación como el gran problema actual: «La inflación está alta, aunque seguimos funcionando como un buen país, necesitamos un cambio drástico. Desafortunadamente, el partido conservador no puede hacerlo», zanja.