OK Mobility ficha a Jenni Hermoso, Athenea del Castillo y Cata Coll como embajadoras

OK Mobility, la empresa mallorquina de movilidad, ha presentado este jueves a las futbolistas Jenni Hermoso, Athenea del Castillo y Cata Coll como nuevas embajadoras de la marca. Las tres jugadoras de Primera División, iconos del fútbol femenino mundial, serán la imagen de la compañía y representarán sus valores y proyectos a nivel mundial (Ok Mobility trabaja en distintos continentes). Al mismo tiempo, la empresa mallorquina pondrá a disposición su flota de vehículos para cubrir la movilidad de estas futbolistas que compiten en algunos de los clubes con mayor repercusión y que participarán en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Selección Española de Fútbol Femenino, con quienes se proclamaron campeonas del Mundo en 2023 y de la Nations League en 2024.

Jenni Hermoso, futbolista española que juega como delantera en el Tigres de la Primera División Femenil de México, es internacional absoluta desde 2012 con la Selección Española, de la que es su máxima goleadora histórica. Ese mismo año, el diario económico Financial Times incluyó a Hermoso entre las 25 mujeres más influyentes del mundo de 2023 y en 2024 la revista estadounidense Time la volvió a situar entre las 100 personas más influyentes del año. Hermoso ha asegurado: «Para mí es muy importante estar con una marca que no solo destaca por su calidad, sino que también comparte mis valores. Se vienen muchas cosas emocionantes a su lado».

Jenni Hermoso.

Athenea del Castillo, futbolista española que juega como delantera en el Real Madrid de la Primera División Femenina de España, es además internacional con la Selección Española desde 2020. Del Castillo, por su parte, ha afirmado estar «muy emocionada de unirme a la familia de OK Mobility, una marca que destaca por su ambición y sólidos valores. Estoy convencida de que nos deparan muchas oportunidades juntos, y me brinda total tranquilidad saber que siempre podré cubrir con ellos mis necesidades de movilidad durante mis vacaciones».

Athenea del Castillo.

La mallorquina Cata Coll, futbolista española que juega como portera en el FC Barcelona de la Primera División Femenina de España, es también internacional con la Selección Española. A nivel individual, es campeona de Europa y del Mundo en categoría sub-17 y campeona del Mundo sub-20. Por su parte, Cata ha comentado, emocionada: «Unirme a una compañía mallorquina tiene un significado especial, ya que Mallorca es mi hogar. Me hace mucha ilusión contar con el respaldo de una marca de mi tierra que, al mismo tiempo, comparte mis valores de esfuerzo, superación y valentía».

Cata Coll.

El CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, ha señalado: «Desde la familia OK, estamos encantados de dar la bienvenida a Jenni, Athenea y Cata como nuevas embajadoras de nuestra marca. Queremos aprovechar la proyección global de la marca OK Mobility para asociarnos con estas tres deportistas, quienes también han alcanzado un reconocimiento internacional y cuya popularidad mundial se encuentra en alza. Sus fervientes valores deportivos les han permitido llegar a la cima del fútbol femenino mundial, y para OK Mobility es un orgullo acompañarlas en su camino a por nuevos triunfos». Sobre la próxima participación de las jugadoras en los JJOO, Hermoso ha querido recalcar que «en los Juegos Olímpicos siempre se vive un ambiente especial y representar a España con la Selección es un privilegio. Tengo muchas ganas de ir a competir y vivir una nueva experiencia con mis compañeras. Como equipo, seguimos aspirando a más, y la unidad y determinación que hemos construido son nuestras mayores fortalezas».