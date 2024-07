Escarrer propone «erradicar los viajes de estudios de desbarre» para mejorar el modelo turístico

El presidente de Exceltur y CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha apostado este miércoles abiertamente por «erradicar los viajes de estudios que no tienen nada de estudios, que son viajes de desbarre que no aportan absolutamente nada». Lo ha hecho en nombre de la Alianza por la excelencia Turística que preside, la principal asociación de grandes empresas del sector turístico de España, en la presentación hoy en Madrid del manifiesto de 80 puntos de Exceltur para la reformulación de la estrategia turística ante las amenazas derivadas de la saturación o el sobreturismo, tales como la gentrificación o el deterioro del medio ambiente, y que se están traduciendo en un creciente malestar social en Baleares y otros puntos de la geografía española. El título del manifiesto: Turismo bien. El turismo que todos queremos.

Escarrer -que ha comparecido en compañía del vicepresidente ejecutivo de esta asociación, José Luis Zoreda, y del Director de Estudios e Investigación, Óscar Perelli, y en presencia de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez- ha enmarcado esta observación en su rechazo al conjunto del turismo de excesos, una de las apuestas clave para el replanteamiento de la estrategia turística. «No es el turismo que queremos y va en contra del manifiesto que presentamos hoy», ha señalado para poner de ejemplo iniciativas normativas como la desarrollada en Baleares.

El presidente de Exceltur se ha mostrado asimismo partidario de «poner coto y límites de crecimiento a ciertas áreas donde no se puede crecer más», al tiempo que ha señalado que las medidas a aplicar deberán ser «muy diferentes» en función de los límites de carga y cuando estos se hayan excedido. «Debemos abogar por el cero crecimiento».

También ha expresado su preocupación por las manifestaciones ciudadanas en Baleares, Canarias o Andalucía contra la saturación. A su modo de ver, «estas manifestaciones ayudan a sensibilizar», ha explicado para apuntar, no obstante, que «hacen que los políticos se muevan tomando posturas que a veces no son más que parches y son aprovechadas por parte de algunos mercados emisores para generar una imagen de rechazo hacia ellos y eso no es bueno».

El manifiesto ha abundado en problemáticas como el alquiler turístico, cuya segmento de oferta ilegal, ha denunciado Zoreda, crece al amparo de la ayuda de las plataformas de comercialización. «Hay empresas que hacen uso de toda su inteligencia turística y que se niegan a colaborar en algo muy básico», ha criticado para aseverar que «si estas empresas se comprometieran a no subir a sus escaparates algo que no cumple la ley se acabaría con el 90 % de la oferta ilegal».

Por su parte, la secretaria de Estado ha valorado «muy positivamente» la iniciativa de Exceltur, ya que «se alinea con la filosofía del Gobierno de España para un turismo equilibrado». Además, ha agradecido especialmente que el manifiesto haga énfasis en la sostenibilidad social.