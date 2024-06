«A veces, es más importante para un niño ver al payaso que al médico»

Sonrisa Médica ha dado un paso más y desde hace menos de un mes atiende en los domicilios a menores enfermos para animarles y sacarles una sonrisa. Este novedoso servicio también lo aprobó el doctor Joan Figuerola, quien explica que le pareció una «muy buena idea todo lo que sea mejorar el estado de ánimo de los menores».

El servicio de Pediatría ya cuenta desde hace 10 años con unidades que trabajan a domicilio, pero el hecho de que los payasos se trasladen a una casa es la novedad y parece que ha llegado para quedarse. De esta forma, el niño que se encuentra en situación de paliativos o con enfermedad crónica puede seguir en su medio natural, y no en un hospital, y recibir a sus queridos payasos. A la larga, los equipos médicos saben que esto será el futuro: que cada vez los pacientes acudan menos al hospital y facilitarles todo lo necesario sin que se tengan que moverse de sus hogares. Para Figuerola, el no tener payasos en los hospitales, en centros médicos así como residencialeses algo impensable hoy en día. Para este especialista, «ellos son un aspecto más del concepto de humanización que cada vez se va instaurando más en la sanidad, y es, a su vez, un servicio que se cuida mucho y al que debemos atender y no dar marcha atrás».

Uno de los sueños que espera ver el doctor, aunque le pillará jubilado, es que los animales sean los siguientes en entrar en el circuito hospitalario. «Es algo que de momento cuesta, pero me gustaría que se hiciera realidad», señala.