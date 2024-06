Una familia que es una orquesta

Ni él ni ella se hubiesen imaginado una vida tan peculiar. Ni mucho menos, tener una familia orquesta. Emmanuel Bleuse es un conocido violonchelista y miembro de la Orquestra Simfònica de Balears. Miriam Picker es una excelente pianista que se graduó en la prestigiosa Universität der Künste Berlin. Ambos son franceses y se conocieron en EE.UU.

Con 22 años, ella, y 25 años, él, se mudaron a Alemania a seguir sus estudios. Tenían una carrera internacional de éxito por delante cuando llegó su primer hijo, Gabriel. «Hoy mi hijo tiene la misma edad que cuando le tuve yo», comenta entre risas Miriam. A los dos años, se mudaron la Isla. Emmanuel había conseguido una plaza en la Simfònica. Han pasado 20 años y ocho hijos por delante: Gabriel (22), Liam (19), Raphaël (16), Noam (14), Alicia (11), Olivia (9), Lino (3) y Emmi (2).

Foto: Francisco Ubilla

Alejados del ruido de la ciudad, viven en una acogedora casa en Son Gual. A la entrada, destaca un monovolumen antiguo que pone Volvox Brothers. Es la banda que sus hijos mayores montaron hace años, con la que sacaron un disco, So sing. Al entrar, varias filas de bota de agua, ordenadas por tamaño, dan la bienvenida. La casa familiar es un museo de la música. Hay instrumentos por todo, pero es por un motivo. «Aquí cada uno toca un instrumento», comentan los padres. Miriam se ha encargado de enseñar a sus hijos lo que es la música y, sobre todo, a tocar el piano. Ahora lo hace con el más pequeño, Lino.

Foto: Francisco Ubilla

«Nuestro objetivo siempre ha sido transmitir a nuestros hijos los valores de la música», considera Emmanuel, a lo que continúa Miriam: «La música es un lenguaje más en casa y siempre ha estado presente. Sin duda, ha sido fundamental para nuestro equilibrio y no volvernos locos». Porque el matrimonio llegó solo a la Isla, sin sus familiares: «Todo lo hacemos nosotros, y hay momentos en los que vamos agobiados. Pero al volver a tocar, Emmanuel y yo juntos, reconectamos como al principio de nuestra historia de amor. Y eso es el verdadero cimiento para nosotros y nuestra familia», reflexiona Miriam, que junto a su marido ofrecen conciertos por Mallorca. Incluso han llegado a tocar los diez juntos.

Foto: Francisco Ubilla

Desde que el mayor, Gabriel, alcanzó la mayoría de edad, había sido autodidacta con el violonchelo, como su padre. Es el único que estudió en el Conservatori Profesional de Danza y Música de Mallorca, donde su padre Emmanuel es profesor. Pero cuando llegó el momento, decidió que, antes de ser músico profesional, quería ser actor. Se fue a Viena a iniciar los estudios de Cine y hoy está trabjando en París.

Liam (19) aprendió piano gracias a su madre. En casa. Con 15 años, sus padres le apuntaron al concurso de televisión Prodiges (Prodigios) en Francia y ganó en su categoría. Su hermano Raphaël (16), quien también participó, pasó a la final del mismo concurso.

Liam solo quería ser pianista. Acabó la ESO en Mallorca, online, y le cogieron en uno de los mejores conservatorios de Viena, la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena. Raphaël se decantó por el violín y a él le cogieron, seis meses después que su hermano, en otra prestigiosa universidad de Viena, la Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt. «Casi de golpe tuvimos a tres hijos en Austria estudiando», recuerdan Miriam y Emmanuel. La siguiente será Alicia (11).

Foto: Francisco Ubilla

Desde pequeña tenía claro que le gustaba la flauta travesera. Con el instrumento, también participó en 2023 en el programa Prodiges y también ganó en su categoría. Ahora, ha sido seleccionada en la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena donde hará estancias cortas cada 15 días para aprender más de flauta.

Noam (14) es pianista autodidacta, pero de momento se ha decantado por otra cosa: el fútbol. Ha sido seleccionado para jugar la próxima temporada con el RCD Mallorca. Un sueño para él.

Y Olivia, de 9 años, sigue aprendiendo a tocar el clarinete. Los más pequeños juegan, investigan y tocan todo. Quién sabe cuál será el siguiente instrumento que haya en el hogar familiar.

Volvox Brothers, la banda de música que inspiró a unos mallorquines

Gabriel, Liam, Raphaël y Noam son tan autodidactas que hace unos años montaron un grupo de música llamado Volvox Brothers, de rock and roll. Este género, precisamente, no es el que escuchaban en casa. Pero algo de esa música les picó y acabaron aprendiendo por su cuenta a tocar la guitarra. Instrumento que ni Miriam ni su padre Emmanuel sabían tocar. Como la familia no tenía dinero para comprar lo necesario para la banda, una familia mallorquina se interesó tanto que les regaló los instrumentos. El grupo sacó un disco, So Sing, y han hecho conciertos internacionales.