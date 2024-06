El misterio que rodea al nacimiento de Cristóbal Colón, la solidez de la teoría mallorquina y la posibilidad de explorar un espectacular plató cinematográfico y generar debate sobre un dilema histórico han movido al prestigioso cineasta mexicano Sergio Guerrero Garzafox -ganador de los premios Emmy, entre otros reconocimientos- a sumarse al proyecto de Colón el Emprendedor, el docudrama como él mismo define, que pretende poner en valor su figura y dar más solidez a los argumentos que sitúan el nacimiento del descubridor de América en la Isla, en Felanitx para ser más exactos.

¿Qué le ha movido a asumir este proyecto y ahondar en el misterio del origen de Colón?

-Primero, estamos ante algo basado en hechos reales, históricos, que vamos a dramatizar para que el espectador entienda, pero a la vez se entretenga. A este Colón emprendedor lo comparo con Elon Musk y sus planes de ir a Marte bajo la idea de que una raza, en un solo planeta, no sobrervivirá. A él (Colón) le tomaban por loco. Imagínese, regrese 500 y pico años atrás, cuando les explica a los Reyes Católicos que quiere ir al otro lado del océano. En aquel momento, requirió de un esfuerzo económico, material y humano enorme. Y la pregunta es clara: ¿por qué los Reyes Católicos financiaron la expedición en contra de la opinión de los sabios de la época, dándole además títulos inasumibles? Si la teoría mallorquina es correcta y era hijo del Príncipe de Viana, podríamos hablar de que era un problema o una amenaza para la Corona y los Reyes Católicos. Se piensa que Isabel La Católica lo acogió e impulsó porque hay lazos familiares.

¿Le cautiva el hilo argumental y la historia que rodea desde hace siglos al enigma?

-Sin duda. Aquí, además, vemos hechos históricos que cuadran con la teoría que se defiende. En mi caso, los proyectos que asumo tienen conciencia social y llevan tras de sí un mensaje para intentar mejorar el mundo. En este caso, estamos ante un crimen histórico, porque todos creen que Colón era genovés. Tenemos la oportunidad de corregir la historia y trasladársela a los jóvenes, a los millennials. Por ello, hemos creado un personaje, Montserrat, que es una investigadora con la que pretendemos alinearnos con las nuevas generaciones. La educación es la única vía para el cambio y por eso creo que hay que presentar y usar esta vía con los jóvenes. Ahora estamos en la fase de 'scouting locations', planeando el libro de ruta y mirando localizaciones, tomando imágenes para el tráiler.

El cineasta mexicano Sergio Guerrero Garzafox. Foto: Jaume Morey

¿Impresiona y a la vez ayuda a contextualizar el conocer de primera mano los escenarios de los hechos?

-He podido hablar y conocer a gente de Mallorca que cree y defiende esta teoría, que ha pasado de generación en generación. Eso dice mucho sobre su fuerza y solidez, sin duda. Porque estamos ante una figura enorme que le cambió la cara al mundo. La teoría mallorquina tiene más pruebas que otras. Porque Colón no escribió ni una carta en italiano y, al volver de América, no fue a Italia y se quedó aquí. Lo importante de este proyecto es su visión histórica, combinando entretenimiento con historia.

¿Cree que puede ayudar este trabajo a avivar el debate sobre el tema?

-Cada uno de mis proyectos, como Un día sin mexicanos, busco que cause o genere ese debate. Al ver el impacto del cine en la sociedad y cómo provoca abrir conversaciones, te ves más motivado. En el caso de Colón, a los italianos no les gustará lo que digamos, supongo, pero me gusta que la audiencia se cuestione si fue o no fue italiano o mallorquín, en este caso. ¿Cómo es posible que un tejedor italiano llegara hasta los Reyes Católicos e hiciera una expedición única con su ayuda, dándole títulos inimaginables? ¿Por qué escondieron su nacimiento, por qué es un secreto?

Guerrero, en un momento de la entrevista. Foto: Jaume Morey

¿Supone Mallorca, además, un plató diferente y excepcional?

-Todo el mundo quiere venir a filmar aquí por su belleza natural, su historia... Hay lugares únicos, además de un recorrido cultural enorme. Tienes playa, campo, montaña.. Me sorprendió especialmente Sant Salvador como lugar de observación o meditación. Además del hilo de que Colón llamó así a la isla en la que supuestamente desembarcó en América: San Salvador. Era lo que veía desde su casa, teóricamente. O Margarita, otro nombre de isla que era el de su madre. Muchas coincidencias, ¿no? Aquí es importante mencionar el turismo cinematográfico de cara a la Isla. La gente quiere conocer los escenarios, las localizaciones de las series o películas. Fíjese en El Señor de los Anillos, por ejemplo.

¿Qué recorrido contempla a nivel de plataformas y difusión?

-Mucho. Veo que debe estar en plataformas de peso, importantes, a ambas orillas del Atlántico. Se doblará a varios idiomas, se subtitulará. Es un producto que debe viajar por el mundo. El cine, o la televisión, son armas de difusión potentes. Aquí ponemos sobre la mesa unos hechos y tú, el espectador, decides si te lo crees o no. Lo importante será generar esa inquietud, ese debate en torno al tema.