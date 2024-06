El Govern está abierto a crear un plus de alquiler para los docentes

Tras crear pluses de ‘difícil’ y de ‘muy difícil’ cobertura de hasta 400 euros para tratar de fidelizar personal docente y evitar que queden plazas desocupadas, la Conselleria d’Educació sigue explorando nuevas medidas para ayudar a los docentes a pagar el alquiler, sobre todo a los que viven en Formentera e Ibiza. El Govern incluso está abierto a crear un complemento enfocado al alquiler, que también beneficiaría a los mallorquines desplazados por la escasez de profesionales nacidos en las Pitiüses.

Varias empresas de Ibiza, donde el problema de la vivienda es más grave, ofertaron a la Conselleria la posibilidad de alquilar viviendas durante el curso escolar. Las propuestas, millonarias, eran difíciles de asumir presupuestariamente, y la más económica era un lote de 129 apartamentos por 1,6 millones de septiembre a junio. El conseller Antoni Vera explicó esta idea en la última Mesa de Insularitat, celebrada en Formentera el pasado 17 de junio, que fue rechazada por los sindicatos. Por ello, Vera dijo que analizaría las alternativas sindicales y, una de ellas, es la creación de otro plus solamente enfocado para pagar el alquiler. Se trata de una propuesta embrionaria que no se ha estudiado con detalle.

«Pedimos transformar ese convenio que les ofreció una empresa, que es excesivo y solo ayudaría a un centenar de docentes, por una ayuda para el alquiler; además, invirtiendo 1,6 millones se beneficiarían unos 600 profesionales, también podrían elegir vivir cerca de su centro escolar y no estar determinados por la ubicación en la que estuvieran esos apartamentos», explica el presidente del sindicato ANPE, Víctor Villatoro, que ve factible que la Conselleria acepte esta idea.

Fuera de Mallorca, recuerda que hay casi 4.000 docentes, unos 2.400 en Ibiza, 160 en Formentera y 1.400 en Menorca. «Actualizar el tope de los pluses de insularidad para que se actualicen al coste de la vida actual es otra medida que vemos imprescindible, porque actualmente un profesor de Secundaria cobra 114 euros por este concepto en Menorca, Ibiza y Formentera, mientras que en Mallorca son 103», comenta Villatoro.

Incrementar los pluses

Los trabajadores de las residencias del Govern en Ibiza cobrarán un plus de entre 350 y 525 euros mensuales, informó esta semana la consellera d’Afers Socials, Catalina Cirer. El anuncio es un motivo de peso para continuar aumentando los pluses de ‘difícil’ y de ‘muy difícil’ cobertura, defiende el secretario de enseñanza pública del STEI-Intersindical, Lluís Segura.

«Los nuevos pluses de la Conselleria son un primer paso, aunque insuficiente. Ahora vemos que otros trabajadores públicos cobrarán complementos más altos, pero el coste de vida es el mismo para todos», señala. «Las políticas capitalistas actuales no van a mejorar la situación de la vivienda en Baleares, por lo que falta regulación para que el alto precio no vaya en detrimento de la gente. A estos niveles solo llegamos donde impera en monocultivo turístico; en Extremadura no ocurre, por lo que falta valentía», considera Segura, que también reclama mejoras salariales para el resto de trabajadores. «Es un problema global que requiere cambios estructurales», dice.