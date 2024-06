Más de un millar de personas recorren Palma por el Día del Orgullo con el «temor a la ultraderecha»

«La palabra no es decepción ni tristeza, es miedo por la ultraderecha», comentaba Dylan, minutos antes de que los primeros tambores sonaran para dar comienza a la marcha por el Día del Orgullo. Más de un millar de personas han recorrido este viernes las calles de Palma con un sentimiento reivindicativo y de preocupación el futuro de las políticas LGTBI.

La entidad Ben Amics ha organizado esta movilización que ha comenzado pasadas las 18:30 de esta tarde en el Paseo des Born. La diversidad se ha hecho notar desde el minuto uno. La ola humana de arcoíris continúa por las Ramblas, la Avenida Alemanya y finalizará en el Parque de Ses Estacions con la lectura de un manifiesto.

El miedo es la palabra que más describe esta manifestación multitudinaria: «He venido a reivindicar los derechos para todo el mundo a fin de que no se pierdan. Los colectivos LGTBI han existido siempre y no deberían perderse», ha reflexionado Andy, una joven preocupada por el panorama político actual.

El lema que ha escogido Ben Amics para este Orgullo ha sido 'El nostre Orgull, la educació que transforma'. El vicepresidente de la entidad, Jan Gómez, ha detallado antes de iniciar la marcha que «hemos querido apostar especialmente por la educación porque creemos que es algo que debería estar en todos los contextos para no polarizar a la sociedad, para no fomentar los discursos de odio y porque la única herramienta que triunfa contra cualquier agresión es la educación».

A esta manifestación le seguirá una verbena al más puro estilo queer en el Espai Jaume Company que estará situado frente a la Estación Intermodal de Palma. Entre algunos de los artistas y drag queens que animarán el festejo se encuentran caras tan conocidas como Kelly Roller, Chris Mental, Lolita Khaos o Ruda Puda.